Agencias

Sánchez, Illa y Collboni visitan la promoción de vivienda pública 'Illa Sibèria' en Barcelona

Imagen GYMRT2OG7ZC3NNQSWBXPR5LBXI
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitado la promoción de vivienda pública de alquiler asequible 'Illa Sibèria', en el barrio del Poblenou de Barcelona.

En el marco de la visita del presidente del Gobierno a Barcelona este lunes, han visitado la promoción junto a la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, fundación que gestiona la promoción de viviendas asequibles, cuya adjudicación culminó este julio con la entrega de llaves a los inquilinos.

PUBLICIDAD

Se trata de una promoción de 42 pisos en un modelo de promoción delegada impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, mediante el cual se cedió el terreno municipal a la Fundació Hàbitat3, que impulsó su construcción y que gestionará las viviendas durante 75 años y, en el futuro, pasarán a formar parte del parque público municipal.

Se invirtieron más de 7,9 millones de euros en la promoción, y contó con una aportación de más de 1,5 millones de fondos europeos Next Generation.

Son viviendas de entre 61 y 72 metros cuadrados y sus alquileres asequibles son de entre 429 y 501 euros mensuales, más los gastos comunitarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel demanda a canal que informó de viaje Netanyahu a Emiratos por "violar la censura"

Infobae

Países Bajos convoca al embajador israelí tras la expulsión de sus diplomáticos en Ramala

Infobae

Los farmacéuticos se unen a médicos, dentistas y veterinarios en su reclamo de una ley estatal de publicidad sanitaria

Los farmacéuticos se unen a médicos, dentistas y veterinarios en su reclamo de una ley estatal de publicidad sanitaria

Exgobernador mexicano acusado de contrabando de combustible inicia arresto domiciliario

Infobae

El Parlamento yemení aprueba la declaración de la movilización general para afrontar la ofensiva hutí

El Parlamento yemení aprueba la declaración de la movilización general para afrontar la ofensiva hutí