Sánchez, Illa y Collboni visitan la promoción de vivienda pública 'Illa Sibèria' en Barcelona

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitado la promoción de vivienda pública de alquiler asequible 'Illa Sibèria', en el barrio del Poblenou de Barcelona.

En el marco de la visita del presidente del Gobierno a Barcelona este lunes, han visitado la promoción junto a la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, fundación que gestiona la promoción de viviendas asequibles, cuya adjudicación culminó este julio con la entrega de llaves a los inquilinos.

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Se trata de una promoción de 42 pisos en un modelo de promoción delegada impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, mediante el cual se cedió el terreno municipal a la Fundació Hàbitat3, que impulsó su construcción y que gestionará las viviendas durante 75 años y, en el futuro, pasarán a formar parte del parque público municipal.

Se invirtieron más de 7,9 millones de euros en la promoción, y contó con una aportación de más de 1,5 millones de fondos europeos Next Generation.

Son viviendas de entre 61 y 72 metros cuadrados y sus alquileres asequibles son de entre 429 y 501 euros mensuales, más los gastos comunitarios.