Robles asegura que los ataques híbridos de Rusia no frenarán la ayuda de la UE a Ucrania

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Bruselas, 28 sep (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes que los ataques híbridos por parte de Rusia no van a "amedrentar" a la Unión Europea (UE) ni a frenar su ayuda a Ucrania, y apoyó la búsqueda de soluciones para responder a esas amenazas, incluida la idea de Bruselas de un protocolo que prevea una respuesta conjunta ante el ataque a un Estado.

"Una de las cosas que se ha planteado hoy es que hay una realidad (...) que pensamos que va a ir a más, todos los ataques de amenazas híbridas", dijo Robles en declaraciones a la prensa al término de un Consejo de ministros de Defensa.

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En ese contexto, explicó, la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, ha planteado "que hay que ir buscando soluciones que le digan a Rusia que no nos va a amedrentar", una idea con la que, según dijo, muchos países están de acuerdo.

"Esa puede ser una solución, puede haber otras soluciones, pero lo más importante (es) que somos conscientes de que esa realidad existe, de que Rusia quiere amedrentarnos, que no se va a conseguir y que hay que ver qué distintas opciones se pueden tomar para hacer frente a estas agresiones, a estas amenazas que (...) son de muchos tipos", indicó.

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Entre esas prácticas, mencionó las actividades de desinformación, así como los sabotajes, los ataques con drones como los que ha habido a distintos países de la UE o las intervenciones de aviones rusos "en las que, por ejemplo, han tenido que intervenir también aviones españoles".

Durante el Consejo, todos los países mostraron preocupación por las amenazas y los ataques híbridos por parte de Rusia.

"Somos conscientes de que cada día se están incrementando las agresiones híbridas de todo tipo en distintos lugares y en distintos países de la Unión Europea. Todos los países hemos puesto de relieve la preocupación por ese tema, que además tiene un objetivo también claro, es evitar que pueda haber una unidad en el apoyo a Ucrania", indicó.

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Lo que ha quedado claro, añadió, "es que tenemos que mantenernos muy unidos, reforzar precisamente la monitorización y también los servicios de inteligencia para saber cómo hacer frente a esos ataques híbridos".

Aseguró que hay consciencia del "riesgo" para la Unión Europea y de que "hay que ir implementando medidas, evidentemente con la máxima prudencia y con la máxima discreción".

En ese contexto, puso de relieve "la labor que está haciendo el Ejército" español y, por ejemplo, el contingente en Rumanía, que ha llevado a cabo una quincena de intervenciones con aviones rusos y ha tenido que abatir un dron.

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Por otra parte, Robles dijo que "todos los países de la Unión Europea" insistieron en "seguir apoyando a Ucrania".

"El invierno se presenta muy duro", dijo la ministra, que señaló que en condiciones de frío "se incrementan los ataques de Rusia", y aseguró que la posición de los Veintisiete es "un compromiso sólido y claro con Ucrania". EFE

(foto)(vídeo)