La tormenta Surigae se debilita en su avance hacia Japón en un mes marcado por las lluvias

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Tokio, 29 sep (EFE).- Surigae se debilitó este martes a la categoría de tormenta tropical severa, con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora, mientras avanza hacia la costa este del archipiélago, donde sucesivos temporales han dejado un récord de 34 días seguidos de lluvias en Tokio y un tifón reciente causó 14 muertes.

La tormenta se encuentra a unos 660 kilómetros al sur de la ciudad de Osaka (oeste), según el último boletín de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), tras perder fuerza desde la categoría de tifón muy fuerte en su avance hacia las islas principales.

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La JMA prevé que el tifón número 26, según la nomenclatura japonesa, continúe debilitándose en su avance hacia el noreste y pueda llegar a afectar a Tokio.

La capital nipona ha registrado 34 días consecutivos de lluvia, indicó la JMA, lo que según la agencia de noticias japonesa Kyodo supone la mayor racha de precipitaciones sin interrupción desde que existen registros.

Las lluvias más fuertes se registraron el pasado 21 de septiembre, cuando el paso del tifón Dujuan causó catorce muertes en los alrededores de Tokio, según el último balance de las autoridades locales recopilado por la cadena de televisión pública NHK.

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Además, trece personas fallecieron a mediados de agosto en la prefectura japonesa de Chiba, región ubicada al este de Tokio, debido a unas súbitas lluvias torrenciales e inundaciones.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

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