Protegen el título 'La bola negra' en toda la UE y arrasa en su estreno en España

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Redacción Internacional, 28 sep (EFE).- 'La bola negra' es la película española que más está dando que hablar este año y hoy se han conocido los datos de su estreno en salas -el segundo mejor del año- y la protección conseguida para su título de cara a cualquier operación de marketing, publicidad, cine y televisión en la UE.

El filme, dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo y que es la representante de España en los Óscar, se estrenó el pasado viernes en las salas españolas y en sus primeros tres días ha recaudado 4,67 millones de euros (unos 5,3 millones de dólares), según los datos ofrecidos este lunes por la web especializada Rentrak.

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Eso la convierte en el segundo mejor debut del año para una producción española, solo superada por 'Torrente presidente', que consiguió 6,94 millones (7,8).

Vista en estos tres días por 600.000 personas, 'La bola negra' se estrenará el 6 de noviembre en Estados Unidos, país donde la prensa especializada ya la ha recibido con grandes elogios y la considera una de las favoritas para los Óscar en múltiples categorías, no solo en la de mejor filme internacional.

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La película se presentó en el último Festival de Cannes, donde se llevó el premio a mejor dirección para Ambrossi y Calvo (ex aequo con el polaco Pawel Pawlikowski por 'Fatherland') y, posteriormente, recibió el galardón del Público en los certámenes de Toronto, Sidney y San Sebastián (España).

Además inaugurará el Festival de Río de Janeiro este jueves y se proyectará en el de Morelia (México).

Por otro lado, el título 'La bola negra' ha sido protegido por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés y con sede en Alicante) a petición de la productora de los directores, Suma Content SL.

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La protección de la marca tendrá un periodo de vigencia de diez años desde el momento de iniciar los trámites (en enero de 2025).

La productora se ha reservado el uso del título de la película en el mercado económico que forman los 27 para servicios de asistencia, dirección y administración de negocios y promocionales, de marketing y de publicidad, así como para todo tipo de producción de entretenimiento en forma de televisión y de películas.

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Atravesado por tres historias en tres marcos temporales distintos, este filme tiene como punto de partida la obra homónima inacabada de Federico García Lorca y el drama teatral de Alberto Conejero 'La piedra oscura', y está protagonizado por el cantante Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu, Milo Quifes, Carlos González y Lola Dueñas, además de contar con las colaboraciones de Penélope Cruz y Glenn Close. EFE