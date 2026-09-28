Pacientes cardiovasculares reivindican el uso del fonendoscopio para la detección precoz de valvulopatías

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La Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas, Anticoagulados y Adultos con Cardiopatías Congénitas (AEPOVAC) ha reivindicado el uso del fonendoscopio para detectar primeras señales de valvulopatías, a través de la auscultación, que puedan guiar hacia un diagnóstico precoz.

Así lo ha señalado en la víspera del Día Mundial del Corazón, que la Federación Mundial del Corazón (WHF, por sus siglas en inglés) celebra este año con el lema 'No pierdas ni un solo latido', con el objetivo de poner de relieve la importancia de reconocer signos y síntomas cardiovasculares que pueden pasar desapercibidos.

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AEPOVAC ha aseverado, en línea con la WHF, que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y provocan alrededor de 20 millones de fallecimientos cada año. En España, se producen unas 113.000 muertes anuales, lo que supone una de cada cuatro defunciones, aproximadamente, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La presidenta de la asociación, Cecilia Salvador, ha destacado la importancia de cuidar el corazón mediante hábitos saludables, pero también prestando atención a posibles señales, como falta de aire, cansancio u otros cambios, y comunicándoselas al médico.

Asimismo, ha resaltado el papel del fonendoscopio, que precisamente cumple 210 años desde su invención este 2026. "Puede ayudar a marcar la diferencia en el diagnóstico", ha subrayado sobre este instrumento, que permite detectar soplos cardíacos y conducir, si es necesario, a realizar otras pruebas, como el ecocardiograma, para confirmar o descartar la existencia de enfermedad valvular.

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AEPOVAC ha enfatizado la necesidad de seguir concienciando a la población, después de que una encuesta de la entidad en 2025 desvelara que una de cada cinco (20%) personas desconocía cuál es la vía de detección temprana de una valvulopatía. A su vez, el 63 por ciento señaló que solo le auscultan de forma puntual y un cinco por ciento aseguró no haber sido auscultado nunca, porcentaje que ascendía al ocho por ciento entre las mujeres.

"Hoy disponemos de mejores herramientas para diagnosticar y seguir las valvulopatías y de más opciones para tratarlas, pero para beneficiarse de esos avances es fundamental detectar la enfermedad y que el paciente llegue al sistema sanitario en el momento adecuado", ha apuntado la directora clínica valvular de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y presidenta electa de la Sección de Valvulopatías y Patología Aórtica de la Sociedad Española de Cardiología, Ariana González Gómez.

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