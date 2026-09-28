Ministro afirma que Finlandia debe cooperar con Israel en defensa "nos guste o no"

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Helsinki, 28 sep (EFE).- El ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen, aseguró este lunes, tras las críticas a su reciente visita a Israel, que Finlandia está obligada a cooperar en materia de defensa con Israel "nos guste o no" para asegurar el ciclo de vida del armamento israelí adquirido por el país nórdico.

"Para la capacidad de defensa no solo es esencial la adquisición inicial, sino también la seguridad a largo plazo y la cooperación en materia de suministro durante todo el ciclo de vida de los sistemas. Este hecho nos obliga a cooperar con Israel, nos guste o no", subrayó Häkkänen en un comunicado.

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Aseguró que el material de defensa y los sistemas de armamento que Finlandia ha comprado a Israel en los últimos años son "de vital importancia" para la capacidad defensiva del país nórdico.

Entre ellos, destacó el sistema de defensa aérea y antimisiles "Honda de David", los misiles antibuque de largo alcance Gabriel 5 y los misiles guiados antitanque Spike.

A su juicio, estos modernos sistemas armamentísticos requieren décadas de adiestramiento, repuestos, actualizaciones de software y soporte técnico, que el país nórdico podría dejar de recibir si rompe su colaboración con Israel.

"La guerra de Rusia en Ucrania pone de manifiesto la gravedad de las amenazas que enfrenta Finlandia. Es fundamental fortalecer las capacidades de defensa finlandesas y corregir rápidamente sus deficiencias", afirmó.

El ministro respondió así a las críticas de la oposición tras su reciente viaje a Israel y Líbano, en el que se reunió con su homólogo israelí, Israel Katz, para reforzar la colaboración bilateral en materia de defensa, mientras el ejército israelí sigue lanzando ataques en Gaza.

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El partido socialdemócrata (SDP), principal fuerza de oposición, acusó este domingo a Häkkänen de agravar la situación con su viaje a Israel y presentó una moción de censura contra el Gobierno por su "política errática en Oriente Medio".

Finlandia defiende oficialmente la solución de los dos Estados para la región, pero según el SDP, el actual Gobierno no ha avanzado en el reconocimiento del Estado palestino, pese a que el presidente finlandés, Alexander Stubb, se ha mostrado dispuesto a reconocerlo si el Ejecutivo lo propone.

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"La indiferencia ante esta cuestión no se corresponde con la política exterior y de seguridad de Finlandia ni con nuestra tradición de mediación activa para la paz", señaló el SDP en un comunicado.

Los socialdemócratas agradecieron que la ministra finlandesa de Exteriores, la conservadora Elina Valtonen, firmara a principios de mes una declaración conjunta en la que doce países europeos anunciaron su intención de restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales en el derecho internacional.

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Sin embargo, criticaron que dos de los cuatro partidos de la coalición gubernamental -el ultraderechista Verdaderos Finlandeses y los cristianodemócratas- rechazaran la postura de Valtonen y la acusaran de actuar por su cuenta, sin consultar al resto del Ejecutivo. EFE