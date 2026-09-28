Agencias

Las autoridades mexicanas refuerzan la seguridad en Cuautla tras el asesinato de la española Claudia Tacoronte

Imagen QHNOKY3MFFGY5PCWI55FYWWZCY
Guardar

Las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad de distintas zonas del estado de Morelos, tras el asesinato de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, incluida la joven española de 21 años Claudia Tacoronte a principios de septiembre.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, así lo ha confirmado en una rueda de prensa en la que ha apuntado al municipio de Cuautla, a unos 50 kilómetros de la capital estatal, donde Tacoronte fue atacada mortalmente con un arma blanca.

PUBLICIDAD

La mandataria mexicana ha señalado asimismo que durante la jornada ha solicitado la coordinación con la Gobernación de Morelos para dar con medidas de prevención de la violencia, tras unos hechos que ha calificado de "muy lamentable y triste", e incidiendo en que "son varios ya" los estudiantes muertos por violencia.

En particular, ha pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que se ponga en contacto con la rectora de la Universidad, Viridiana León, y la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González, así como "con los estudiantes, para ver de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención" tras los homicidios.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de 700 viviendas entregadas a afectados por terremotos en Venezuela, dice Gobierno

Infobae

El financiamiento y la escasez de profesionales, los grandes desafíos del agro caribeño

Infobae

De la Fuente: "La gran fortaleza de este equipo es que tenemos muchos registros"

Infobae

Louzán inaugurará en Sevilla la exposición 'Reyes del Mundo' con la Copa del Mundo

Louzán inaugurará en Sevilla la exposición 'Reyes del Mundo' con la Copa del Mundo

Tiago Splitter quiere que sus Chicago Bulls jueguen de forma "rápida e inteligente"

Infobae