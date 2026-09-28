De la Fuente: "La gran fortaleza de este equipo es que tenemos muchos registros"

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Sevilla, 28 sep (EFE).- El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, ha destacado este lunes en Sevilla, donde el martes jugará ante Croacia en la segunda jornada de la Liga de Naciones de fútbol, que "la gran fortaleza de este equipo" es que tienen "muchos registros" y que tratan de "sacar el mejor rendimiento" de todos los futbolistas.

El técnico riojano, en la comparecencia de prensa de la víspera del partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro, dijo que su equipo debe ser "contundente, fuerte en defensa y también en el ataque tener el control del juego", y además destacó que los veintiséis jugadores convocados "están en perfecta condiciones".

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