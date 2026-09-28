La ONU aplaude la colaboración "histórica" entre exlíderes de las FARC y militares para buscar desaparecidos

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha celebrado los avances en materia de justicia restaurativa en Colombia, destacando el trabajo conjunto entre exlíderes de la extinta guerrilla de las FARC y oficiales del Ejército para reparar a las víctimas del conflicto armado tras reconocer su responsabilidad en graves violaciones de los Derechos Humanos.

En concreto, el comunicado difundido por la oficina asegura que antiguos altos mandos de las FARC-EP y militares trabajan ahora "lado a lado" en el cementerio de San Antonio de Padua, en el municipio de Pitalito (departamento de Huila), en labores de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas para devolver sus restos a sus familias. Esta iniciativa se enmarca en las órdenes restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz de 2016.

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Para Türk, esta colaboración conjunta entre "antiguos adversarios" supone una "poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de las víctimas y sus familias". Según ha subrayado el jefe de Derechos Humanos de la ONU, cuando se cumplen diez años de la firma del acuerdo, estas medidas representan "un logro mundial para la justicia transicional" y allanan el camino hacia una paz y seguridad sostenibles.

Bajo este marco jurídico, los acusados de graves crímenes y violaciones del Derecho Internacional Humanitario que reconocen su responsabilidad asumen este tipo de labores restaurativas en lugar de cumplir penas privativas de libertad en prisión. No obstante, el Alto Comisionado ha advertido de que este esfuerzo "no puede ser un hecho aislado", por lo que ha instado a garantizar una financiación suficiente para que el Sistema Integral para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puedan cumplir plenamente su mandato.

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"Es fundamental que este sistema, en el que se ha invertido tanto, siga implementándose", ha sentenciado Türk. En su declaración, el representante de Naciones Unidas ha recordado que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU apoyó en su momento la creación de este mecanismo e impulsó la asistencia técnica para garantizar que los derechos de las víctimas se mantuvieran en el centro del proceso.