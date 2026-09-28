La mayor minera de oro de Australia rechazó una oferta por 23.860 millones de la sudafricana Gold Fields

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La mayor empresa minera de oro de Australia, Northern Star Resources, ha confirmado que recibió y rechazó en los últimos días una propuesta de adquisición por valor de 38.700 millones de dólares australianos (23.860 millones de euros) lanzada por la firma minera sudafricana Gold Fields.

Ante las informaciones publicadas por los medios de comunicación, la firma australiana ha corroborado que el pasado 14 de septiembre recibió una oferta "confidencial, oportunista, no solicitada, condicional y no vinculante" que proponía la compra del 100% de sus acciones ordinarias.

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La propuesta contemplaba un canje de 0,3125 acciones de Gold Fields de nueva emisión por cada título de Northern Star Resources y 7,25 dólares australianos (4,47 euros) en efectivo por acción. De esta manera, la oferta suponía una contraprestación de 27 dólares australianos (16,65 euros) por acción de Northern Star, según el precio de cierre de las acciones de Gold Fields el 11 de septiembre de 2026.

En este sentido, la propuesta representaba una prima implícita del 22% sobre el precio de cierre de las acciones de Northern Star el 11 de septiembre y una prima del 15% sobre el precio medio ponderado por volumen de Northern Star durante los últimos 30 días.

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El consejo de administración de la minera australiana consideró que la oferta infravaloraba a la compañía y no reflejaba "el valor fundamental de la base de activos de primera categoría y de larga duración de Northern Star en jurisdicciones de bajo riesgo ni el perfil de crecimiento de la cartera".

Además, ha calificado de "altamente" oportunista la propuesta por llegar a la puertas de que Northern Star ejecutara catalizadores de valor a corto plazo, incluyendo la puesta en marcha y el aumento de la producción de la planta de Fimiston, en el suroeste de Australia.

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"Gold Fields ha intentado adquirir una de las carteras de activos de oro más destacadas del mundo a un precio muy inferior al que el Consejo considera su valor fundamental, y en un momento marcadamente oportunista", ha indicado el presidente de Nothern Star, Michael Chaney.

"Además, Gold Fields ha solicitado a nuestros accionistas que acepten que casi tres cuartas partes de la contraprestación se abonen en acciones de Gold Fields, las cuales conllevan un perfil de riesgo jurisdiccional significativamente mayor que la exposición que poseen actualmente. Estos factores, junto con las condiciones establecidas en la Propuesta Indicativa, constituyen la base sobre la cual el Consejo ha rechazado unánimemente dicha propuesta", ha añadido.

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