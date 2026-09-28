Emiratos reivindica ante la ONU su papel de mediador "de confianza" en conflictos

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El ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jalifa Shahin al Marar, ha reivindicado este lunes ante la Asamblea General de la ONU el papel de su país como "mediador internacional de confianza", pese a las acusaciones de injerencia en conflictos como el de Sudán.

"Nuestra región y el mundo están atravesando un periodo de rápida transformación, marcado por la intensificación de las divisiones (...) Emiratos se mantiene firme, guiado por una determinación inquebrantable para convertir los retos en oportunidades, las ambiciones en logros y abrir nuevos horizontes de paz y prosperidad para nuestro pueblo, la región y el mundo", ha asegurado desde Nueva York, donde este lunes concluye la 81ª edición de la Asamblea.

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En esta línea, el ministro ha subrayado la apuesta de Abu Dabi por la "desescalada, la construcción de puentes, el fomento del diálogo, la resolución pacífica de controversias y el rechazo al uso de o amenaza de la fuerza", y ha puesto como ejemplo su postura ante la disputa con Irán por tres islas situadas en el golfo Pérsico.

"Mientras Irán continúa con su ocupación de las tres islas emiratíes --Tunb Mayor, Tunb Menor y Abu Musa--, que rechazamos, Emiratos ha abogado sistemáticamente por una solución pacífica de este conflicto, ya sea mediante negociaciones directas o recurriendo a la Corte Internacional de Justicia", ha señalado el dirigente emiratí.

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Al hilo, ha aprovechado para advertir de las "crecientes amenazas" a la navegación en aguas de Oriente Próximo y ha recalcado la necesidad de retomar la libertad del tráfico marítimo y el derecho de tránsito, tras meses de bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y desde hace semanas con el estrecho de Bab el Mandeb amenazado por los combates entre las milicias hutíes y las tropas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"Destacamos la necesidad de garantizar y proteger el flujo seguro de las cadenas de suministro, el comercio y la energía, de conformidad con el Derecho internacional, incluido el Derecho del Mar, y el principio de la soberanía estatal, reconociendo que estos son pilares de la seguridad alimentaria, el desarrollo y la prosperidad de los estados", ha apuntado.

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Asimismo, ha reclamado una reforma de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, lo cual considera "fundamental" para que pueda cumplir con sus respectivas responsabilidades y, sin mencionarlo, ha afeado al secretario general de la ONU, António Guterres, la falta de actuación para prevenir conflictos.

"Esperamos que el próximo secretario general utilice sus buenos oficios para activar mecanismos de prevención y mediación antes de que surjan los primeros indicios de crisis, en lugar de limitarse a reaccionar una vez que estas hayan estallado. Las crisis deben abordarse desde su raíz, no simplemente gestionarse", ha señalado.

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PIDE UN DIÁLOGO EN SUDÁN SIN PRESENCIA DEL EJÉRCITO NI LAS RSF

Al Marar se ha referido asimismo a la guerra en Sudán, urgiendo a la necesidad de poner fin a la "catástrofe humanitaria" que vive el país a raíz del conflicto abierto con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) hace ya más de tres años.

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El dirigente emiratí ha reclamado la activación de un alto el fuego entre las RSF y el Ejército sudanés "permanente e incondicional", al que siga la puesta en marcha de un "proceso político integral y creíble, liderado por civiles, que culmine en la formación de un gobierno civil independiente tanto de las partes en conflicto como de los grupos extremistas".

"Es fundamental garantizar que ninguna de las partes en conflicto desempeñe un papel en el nuevo gobierno civil. El futuro de Sudán debe decidirlo exclusivamente el pueblo sudanés", ha declarado, antes de emplazar a la comunidad internacional a que "presione" a los líderes de Jartum y las RSF a comprometerse "seriamente" con las iniciativas de mediación internacional.

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