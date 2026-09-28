El papa pide la paz en una época azotada por divisiones y conflictos durante una misa en Metz

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Metz (Francia), 28 sep (EFE).- El papa León XVI llamó este lunes a la paz, tan "necesaria en nuestra época, azotada por nuevas divisiones y nuevos conflictos", en su homilía en la misa que celebró en la catedral de San Esteban en Metz, última etapa de su viaje a Francia, y a la que finalmente asistió el presidente Emmanuel Macron.

"La paz, que es don de Dios, exige una respuesta por parte de los hombres en un esfuerzo compartido", dijo el papa en la catedral de esta ciudad fronteriza con Alemania, escenario de una sangrienta batalla durante de la Segunda Guerra Mundial.

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"¿Qué producen, en el mundo y en nosotros mismos, actitudes como la venganza, la represalia y el rechazo? ¿Y qué futuro para la humanidad dejan entrever las relaciones y los sistemas impregnados por las lógicas despiadadas que derivan de estas actitudes?", preguntó el papa en su homilía.

Y respondió que la historia enseña que " o es verdad que el que comete venganza es más fuerte que el que perdona".

En primera fila de la misa en San Esteban se encontraba Macron junto con su esposa, Brigitte, ya que aunque se había anunciado que no participaría en las misas, finalmente acudió a la de Metz, desde donde despedirá al pontífice.

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Ambos se habían ya encontrado por la mañana en el centro Robert Schuman de Metz, donde ambos participaron en el congreso 'Las raíces de Europa y su futuro'.

El papa recordó las vidrieras realizadas por Marc Chagall para esta catedral gótica: "Esta catedral nos dice que la luz del Señor no suprime la especificidad, sino que une historias y culturas diferentes en un único y maravilloso mosaico de paz, necesario en nuestra época, azotada por nuevas divisiones y nuevosconflictos", afirmó.

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"Contemplando estas vidrieras, aprendemos que el futuro de Europa no reside en la uniformidad, sino en la armonía de las diferencias, donde la herida del pasado se convierte en una fisura que deja filtrar la luz", añadió.

León XIV concluyó su homilía diciendo que "Metz está llamada hoy más que nunca a ser un faro de esperanza para este país, para Europa y para el mundo".

Tras la misa, el papa regresará a Roma después de los cuatro días de visita a Francia, en los que además visitó París y Lourdes.