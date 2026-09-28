El nuevo eReader BOOX Picco es del tamaño de una tarjeta y llega con pantalla eInk y opciones de personalización

28/09/2026 El nuevo eReader BOOX Picco. POLITICA BOOX

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BOOX ha presentado su nuevo eReader Picco, que cuenta con un formato reducido al tamaño de una tarjeta para leer en cualquier momento e incluye una pantalla nítida con luz frontal, controles táctiles y físicos y un 'firmware' optimizado con opciones de personalización.

Este nuevo dispositivo es el primero de la categoría BOOX Tiles de la compañía, que explora nuevos formatos de tecnología eInk para expandir su usabilidad. En este caso, con un modelo ligero y reducido pensado para llevarlo fácilmente en el día a día, ya sea en un bolsillo o acoplado a la parte trasera del móvil con una funda magnética.

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Así, de tamaño similar a una tarjeta de crédito, el nuevo BOOX Picco dispone de una pantalla de 3,97 pulgadas y un peso de 58 gramos. Esta pantalla eInk es monocromática de 235 ppp, por lo que ofrece una experiencia de lectura nítida y cómoda para la vista, como ha asegurado BOOX en un comunicado.

Igualmente, para leer bajo el sol o en espacios poco iluminados, dispone de una luz frontal que se puede ajustar en brillo y temperatura de color. Esta luz se puede activar a través de un botón físico, que también permite cambiar entre luz diurna y nocturna sin dificultad.

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EXPERIENCIA DE LECTURA OPTIMIZADA A UN PEQUEÑO FORMATO

BOOX ha señalado que la experiencia de lectura es de alta calidad, gracias a que este dispositivo está impulsado por un 'firmware' "ultra optimizado" para una pantalla de pequeño formato.

Además, los usuarios pueden personalizar su experiencia con el dispositivo Picco en base a sus hábitos de lectura. Esto se debe a que pueden escoger entre distintas tipografías, tamaños, márgenes e interlineados.

Continuando con la personalización, los usuarios también pueden escoger un salvapantallas propio utilizando sus fotografías o imágenes preferidas. Además, permite el uso de aplicaciones como Pomodoro o Countown.

Para controlar el eReader, ofrece opciones de control mediante la pantalla táctil, combinadas con los botones físicos de paso de página. También incluye un sensor que rota la pantalla en cuatro direcciones para adaptarse a cualquier forma de sujeción y uso.

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Por otra parte, incluye una tarjeta microSD de 16 GB, ampliable hasta 2 TB, para almacenar "miles de libros" sin problema. Estos libros pueden transferirse desde la aplicación BOOX Tiles, desde un navegador web o con un cable USB-C.

Con todo ello, el nuevo eReader BOOX Pico está disponible para su compra por 109,99 euros en la tienda 'online' de la compañía.