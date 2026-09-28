El líder yemení afirma que el Ejército ha ordenado la movilización en contra de los hutíes

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Saná, 28 sep (EFE).- El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, declaró este lunes que las fuerzas gubernamentales han recuperado la iniciativa militar en varios frentes en contra de los rebeldes chiíes hutíes y ordenó a las autoridades acelerar la implementación de la "movilización general" en medio de la peor ofensiva desde 2022.

Al Alimi, quien habló en Riad durante una reunión con ministros, gobernadores y comandantes militares y de seguridad, elogió lo que describió como la "disuasión decisiva" de las Fuerzas Armadas, según la televisión estatal yemení.

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Indicó que las últimas operaciones del ejército son "solo el comienzo" y que las fuerzas gubernamentales conservan capacidades y opciones militares adicionales, al tiempo que culpó a los hutíes de la escalada del conflicto y los acusó de enviar a más yemeníes al combate.

Al Alimi también instó a los residentes de las zonas controladas por los hutíes a no permitir que sus hijos fueran enviados al frente, mientras que afirmó que la iniciativa de "Retorno Seguro" ofrecía garantías constitucionales y legales a quienes abandonaran a los hutíes, y dejaran de trabajar o luchar para ellos.

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La reunión tuvo lugar poco después de que el Parlamento yemení reconocido internacionalmente aprobara una solicitud de Al Alimi para declarar la "movilización general", citando la escalada de los combates y las amenazas a la soberanía, la integridad territorial y el sistema constitucional del Estado.

Es por ello que agradeció al Parlamento por aprobar rápidamente la solicitud de movilización, y aseveró que su respuesta demostraba lo que describió como las responsabilidades constitucionales y nacionales del poder legislativo durante la fase actual.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de intensificación de los combates en varios frentes yemeníes y de ampliación de las medidas de movilización tanto de los hutíes como del gobierno reconocido internacionalmente.

El conflicto en el Yemen comenzó con la toma de Saná y otras instituciones estatales por parte de los hutíes a finales de 2014 y la posterior intervención militar liderada por Arabia Saudí, en 2015.

Pero los insurgentes lanzaron este verano una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

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La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar liderada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines, pero hasta el momento los hutíes han logrado consolidar sus logros sobre el terreno pese a denunciar que Arabia Saudí ha efectuado más de mil bombardeos contra sus posiciones.

En paralelo, los hutíes mantienen una campaña de ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos. EFE

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