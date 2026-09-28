Ecuador acusa a grupos armados colombianos de proteger a familia del narcotraficante Fito

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Bogotá, 28 sep (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó este lunes a medios en Bogotá que grupos armados colombianos protegieron a la esposa e hija del narcotraficante ecuatoriano alias Fito, capturadas el domingo en el este de Colombia.

Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija, respectivamente, de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, "eran piezas claves de la estructura financiera de Los Choneros y están procesadas en Ecuador por delitos como delincuencia organizada y lavado de activos", dijo Reimberg.

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El funcionario aseguró que las dos mujeres "estuvieron bajo protección" del Ejército de Liberación Naciones (ELN) y de las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar que delinque en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte del país.

"Por allá estaban siendo cuidadas", afirmó el ministro en una entrevista virtual con el telediario colombiano Noticias Caracol, en la que dijo desconocer si existía una relación directa entre Fito y los grupos armados colombianos.

El ministro ecuatoriano sostuvo además que las autoridades de su país tienen información según la cual "las dos mujeres recibieron documentos con nuevas identidades para permanecer en Colombia", una situación que, según dijo, también ocurrió con Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito, detenido en Bogotá en junio pasado y posteriormente expulsado a Ecuador.

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La captura de las dos mujeres fue realizada en una operación conjunta en la que participaron autoridades de Colombia y Ecuador, con apoyo del FBI municipio colombiano de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.

Ambas tenían una notificación roja de Interpol y serán trasladadas a Ecuador, donde permanecerán en la cárcel de máxima seguridad para mujeres conocida como La Roca.

Reimberg presentó la operación como "una muestra de la nueva cooperación" entre los Gobiernos de Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella y aseguró que ambos países trabajan para impedir que integrantes de organizaciones criminales utilicen el territorio del otro para ocultarse.

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El funcionario también cuestionó al Gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026), al que acusó de "no haber combatido suficientemente" a los grupos de narcotráfico y de haber dejado desprotegida la frontera con Ecuador.

"Si no combate el narco es porque se lleva bien con el narco", afirmó Reimberg al referirse a la anterior Administración colombiana, sin aportar en la entrevista pruebas de una relación entre Petro y Fito. EFE