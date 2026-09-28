Davidovich supera a Basilashvili y se cita en su segunda final de 2026 con Hurkacz

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Redacción Deportes, 28 sep (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich se clasificó para la final del torneo ATP 250 de Chengdú (China), que se disputa en pista dura, tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili en la primera semifinal con remontada incluida (4-6, 6-4, 6-3), y disputará el partido por el título contra el polaco Hubert Hurkacz.

Davidovich, que regresaba al circuito en esta competición después de meses de baja por problemas en la espalda, había superado en cuartos al francés Alexandre Muller por 6-1, 7-5, y Basilashvili hizo lo mismo con el estadounidense Jenson Brooksby (6-4, 7-6). En el único precedente entre el español y el georgiano, en el torneo de Metz en 2021, también en pista dura, Basilashvili se había impuesto en tres sets.

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El georgiano, número 121 del mundo, tenía como objetivo dar la sorpresa ante Davidovich, número 28, el mejor colocado en el 'ranking' ATP de los cuatro semifinalistas del torneo. A pesar de sus dudas al resto en su carrera en pista dura, Basilashvili empezó el encuentro rompiendo el servicio del español.

Davidovich tuvo un punto de 'break' en el siguiente juego, pero lo desaprovechó, por lo que el georgiano confirmó la rotura. Entre juegos muy rápidos y saques muy dominantes, sin protagonismo para el resto, el primer set terminó sin más opciones de rotura y con 6-4 para Basilashvili.

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La segunda manga comenzó como la primera, con un punto de rotura para el georgiano, pero, en este caso, el español logró salvarlo y conservar su turno de saque. En el siguiente juego, fue Davidovich el que provocó el 'break' (2-0). Aunque Basilashvili se lo devolvió después (4-3), el malagueño cerró el set con una nueva rotura (6-4).

Antes de la tercera y definitiva manga, el georgiano pidió un tiempo muerto para ser atendido por su equipo médico a causa de unas molestias en la parte posterior de la cadera y la pierna derecha. Los problemas físicos lastraron al 121 del mundo, que sufrió una nueva rotura de servicio en su primer turno de saque.

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Basilashvili quiso reponerse y plantar cara, pero, para entonces, ya perdía 3-0 en el marcador parcial del set. Como en la segunda manga, Davidovich tuvo problemas cuando sacaba para el 5-2, y el georgiano se habría puesto a un juego de distancia de no ser porque el español salvó dos bolas de 'break'. En su siguiente turno de saque, el malagueño cerró el partido.

Así, Davidovich buscará en Chengdú el que sería su segundo título ATP de 2026 y de su carrera, después del que consiguió en Mallorca en junio. Su rival en la final será el polaco Hubert Hurkacz, número 46 del mundo, quien se impuso en la otra semifinal (6-7, 6-3, 6-3) al canadiense Denis Shapovalov, que ocupa el puesto 50 en la clasificación de la ATP.

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Hurkacz y Davidovich se han enfrentado en seis ocasiones, con un saldo de cuatro victorias para el español y dos para el polaco. Su último cruce fue en 2024 y se lo llevó Davidovich. En pista dura, el malagueño se ha impuesto en tres ocasiones, por una del polaco.

Redacción Deportes, 28 sep (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich declaró que había "empezado un poquito más nervioso" el partido de semifinales ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, en el que tuvo que remontar para pasar a la final de este martes del torneo ATP 250 de Chengdú (China), que se disputa sobre pista dura.

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"Él [Basilashvili] ha empezado muy agresivo, obviamente me lo esperaba. He empezado un poquito más nervioso, he tenido alguna 'chance' en el primer set, pero él ha sacado muy bien. Después, en el segundo, he intentado mantener mi saque, después me ha roto otra vez...", añadió.

El malagueño, número 28 de la clasificación ATP, necesitó tres sets (4-6, 6-4, 6-3) para superar al georgiano, que venía de las rondas previas y no había cedido ninguna manga en todo el torneo, a pesar de cruzarse con tenistas como Jenson Brooksby o Botic van de Zandschulp.

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"Ha sido un partido bastante intenso. Sabía que hoy no iba a ser de mucho 'rally', iba a ser más de tres o cuatro golpes. Siempre con el espíritu de luchar e intentar tener la siguiente oportunidad", apuntó.

Davidovich se metió en la segunda final ATP que alcanza esta temporada después de la del torneo de Mallorca, en junio, en la que consiguió su primer título. Su rival saldrá de la semifinal entre el polaco Hubert Hurkacz, número 46 del mundo, y el canadiense Denis Shapovalov, que ocupa el puesto 50 de la clasificación.

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"Con Hurkacz hemos entrenado varios días en Mónaco antes de venir aquí, obviamente nos conocemos más. 'Shapo' es un jugador muy talentoso, muy agresivo, que no sabes por dónde te va a tirar. Cualquiera de los dos va a ser una gran batalla", terminó.

Davidovich regresaba a las pistas en este torneo de Chengdú después de estar sin jugar en el circuito profesional desde su derrota en los cuartos de final del Abierto de Umag (Croacia), el 16 de julio, por problemas en la espalda.

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