China sopesa permitir a tecnológicas que compren los últimos chips de Nvidia, según medio

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Shanghái (China), 28 sep (EFE).- Las autoridades chinas sondearon a importantes tecnológicas como Alibaba o ByteDance -creadora de TikTok- sobre sus intenciones de compra de los nuevos chips lanzados por el gigante estadounidense Nvidia, y les habría avanzado que aprobará los permisos, según el medio especializado The Information.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), encargado del sector tecnológico, pidió a esas empresas que le informasen de cuántos chips Nvidia RTX Pro 5500 -lanzados este mismo mes- querrían comprar y para qué los usarían, indican fuentes anónimas citadas por ese portal de noticias estadounidense.

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Si bien la institución habría trasladado a algunas de esas compañías la intención del Gobierno de dar luz verde a las compras, por el momento no hay detalles de cuándo llegaría esa aprobación, qué criterios se utilizarán para tomar la decisión ni cuántos chips permitirán comprar.

En el marco de la guerra comercial y tecnológica, Nvidia se vio prácticamente forzada a abandonar el mercado chino ante el bloqueo de Washington a la venta de sus chips más avanzados para inteligencia artificial (IA) para tratar de ralentizar el desarrollo de ese sector en el país asiático, y también por los obstáculos planteados por Pekín para favorecer el desarrollo local de semiconductores y por temores sobre seguridad nacional en materia de gestión de datos.

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Esto supuso, en palabras del fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que su cuota de mercado en el sector chino de la IA pasase de en torno a un 95 % a cero, permitiendo que competidores locales como Huawei ocupasen ese vacío, aunque la demanda sigue superando a la oferta, por lo que las plataformas piden a Pekín que se replantee sus restricciones.

Así, la luz verde a la venta de los RTX Pro 5500 supondría la retirada de "importantes barreras" para Nvidia, apunta la información, aunque todavía depende de que Washington también los exima de sus restricciones a la exportación, con algunos directivos del sector dando esto último por hecho.

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Aunque esos chips no son los más avanzados de Nvidia para IA, las compañías chinas están igualmente interesadas: ByteDance se plantearía la compra de hasta un millón de ellos, dependiendo también de la capacidad de suministro de la firma estadounidense, que se habría fijado su objetivo en unas 500.000 ventas trimestrales en el país asiático. Su precio por unidad sería de unos 13.000 dólares.

El artículo matiza que las consultas del MIIT se produjeron antes de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a EE. UU., donde se reunió con su homólogo Donald Trump, para prorrogar la tregua comercial hasta enero de 2027, reducir aranceles por 30.000 millones de dólares o fijar canales de comunicación y negociación sobre IA. EFE

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