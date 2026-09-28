El Kospi surcoreano cae un 2,18 % a la media sesión por las tecnológicas y tras vacaciones

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Seúl, 28 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía un 2,18 % en la media sesión de este lunes, lastrado por los descensos de las principales compañías tecnológicas tras un parón por el Chuseok, la festividad coreana de la cosecha de otoño.

Aproximadamente dos horas y media después del inicio de las negociaciones, el indicador bajaba 154,48 puntos, hasta los 6.926,44 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía por su parte un 0,72 %, o 6,06 puntos, hasta las 850,54 unidades.

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El parqué surcoreano, que arrancó la jornada bursátil con ligeras pérdidas que se aceleraron a lo largo de la mañana, estuvo empujado a la baja por compañías como Samsung Electronics y SK hynix, en una caída que llega tras el cierre de los mercados los pasados jueves y viernes a causa de las vacaciones por el Chuseok.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, se dejaba un 3,77 %, mientras su rival SK hynix se hundía por encima del 4,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomaba un 7,14 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un declive del 1,85 %.

Más allá de las tecnológicas, sin embargo, dominaba el verde. Las acciones del fabricante de automóviles Hyundai Motor sumaban un 0,42 %, y las de su empresa hermana Kia un 0,87 %.

En defensa, Hanwha Aerospace subía casi un 2 %, LIG Defense & Aerospace bajaba en torno al 0,14 %, mientras que Korea Aerospace Industries subía un 1,96 %. EFE