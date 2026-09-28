Ben Gvir amenaza a un preso de Hamás condenado por atentados con la ejecución durante una visita en prisión

10/11/2022 El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (archivo) POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa

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El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha amenazado con la ejecución a un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que se encuentra encarcelado en relación con un doble atentado con bomba contra sendos autobuses en 1996, que se saldaron con 45 muertos, así como por otro ataque en el que murió un militar.

Ben Gvir ha publicado en sus redes sociales un vídeo grabado durante su visita hace dos semanas a una prisión, en el que aparece amenazando al preso, identificado como Hasán Salamé. "Quiero matarte. Quiero que te ejecuten", afirma el ministro, que agrega que el hombre irá al infierno y que ahora él mismo es "el responsable del infierno".

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"Se cierra un enorme círculo para mí. Como adolescente salí a las calles y me manifesté tras los horribles e infernales ataques contra la Línea 18 de Jerusalén", ha afirmado en redes sociales. "Decenas de inocentes fueron asesinados y familias completas fueron destruidas", ha señalado, en referencia a los citados atentados.

Así, ha desvelado que la visita a Salamé en prisión, donde cumple varias cadenas perpetuas, tuvo lugar hace dos semanas. "Le dije que el niño que se manifestó en las calles es hoy ministro de Seguridad Nacional, y miré al demonio a los ojos. Estaba temblando y asustado, y tiene buenas razones para estarlo", ha espetado.

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"Como ministro de Seguridad Nacional, he encabezado una política que ha convertido su vida en un infierno", ha puntualizado, en referencia al endurecimiento de las condiciones para los presos palestinos en Israel, denunciadas en numerosas ocasiones por diversas organizaciones no gubernamentales.

En este sentido, Ben Gvir ha hecho hincapié en que "trabajará para garantizar que los terroristas asesinos como él sean ejecutados", antes de insistir en que promoverá además "una política migratoria de Gaza y Judea y Samaria" --nombre bíblico de Cisjordania usado por las autoridades israelíes para referirse al territorio, entre denuncias de que esta expulsión forzosa equivaldría a una limpieza étnica.

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Hamás ha criticado con dureza el vídeo publicado por "el ministro extremista del Gobierno sionista de ocupación" y ha señalado que las amenazas "no debilitarán la determinación de Salamé ni la del resto de prisioneros (palestinos)", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Hemos realizado y seguimos realizando todos los esfuerzos posibles, a todos los niveles y por todos los medios, para lograr la liberación de nuestros prisioneros de las cárceles de la ocupación, y seguiremos comprometidos con esto hasta que logren recuperar su libertad", ha argüido el grupo islamista palestino.

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"Nuestro heroico pueblo seguirá siendo leal a las causas nacionales, entre ellas la de los prisioneros, y no se verá intimidado por el criminal Ben Gvir ni los de su calaña entre los terroristas líderes de la ocupación", ha dicho. "Ben Gvir y otros líderes de la entidad fascista sufrirán el mismo destino que otros criminales de guerra a lo largo de la historia", ha zanjado.