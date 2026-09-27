Honduras inicia la estimulación de nubes para provocar lluvias ante sequía por El Niño

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Tegucigalpa, 27 sep (EFE).- El Gobierno de Honduras inició la estimulación de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias en algunas regiones del centro y sur del país ante la severa sequía a causa del fenómeno El Niño, que ha obligado a un fuerte racionamiento de agua en Tegucigalpa y ha provocado la pérdida total de cosechas de granos básicos.

La estimulación se inició el sábado en el sur del país sin que se haya aún informado del resultado del primer vuelo porque se está haciendo el "análisis" sobre las precipitaciones, indicó este domingo a periodistas el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la alcaldía de Tegucigalpa, Julio Quiñones.

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El vuelo del sábado fue "pequeño", en los sectores de Ojojona, Sabanagrande, Nueva Armenia, al sur del departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica que sufre Honduras, aunque en algunas regiones ha llovido en los últimos ocho días, precisó el funcionario.

Los vuelos serán 20 en total entre septiembre y noviembre y se irán haciendo de conformidad a las condiciones del clima y a las condiciones de las nubes y de las áreas de interés, agregó Quiñones.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería precisó que la avioneta para dispersar yoduro de plata en las nubes despegó hacia las 17:10 hora local (23:10 GMT) del sábado y que "las primeras zonas intervenidas incluyen sectores que abastecen la represa José Cecilio del Valle, en Choluteca, Maraita y Liure, en el río Texiguat, El Paraíso, además de áreas aledañas de Francisco Morazán, vinculadas a cuencas importantes para el abastecimiento del vital líquido".

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A raíz de la sequía, más de un centenar de municipios, de los 298 que tiene el país, se mantienen en situación de emergencia y vigilancia.

Las autoridades también tienen previsto que la estimulación de nubes incluya el sector norte para provocar lluvias que contribuyan a aumentar el caudal de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, que a su máxima capacidad genera 300 megavatios, con cuatro turbinas.

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La hidroeléctrica ha tenido que reducir su generación de energía a unos 225 megavatios por los bajos niveles de agua, según autoridades de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

También serán estimuladas las nubes para que llueva en el sector del Aguán (norte), una de las zonas agrícolas más importantes.

En el caso de Tegucigalpa, que está recibiendo agua cada 12 días como parte de un fuerte racionamiento, se espera que la estimulación de nubes ayuda a elevar el caudal de las represas que abastecen al 80 % de la población, que es de alrededor de dos millones de habitantes.

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Las dos represas están en un nivel crítico, con alrededor del 25 % de su capacidad de almacenamiento, aunque han tenido una subida mínima con las lluvias registradas entre el jueves y sábado.

La sequía en algunos sectores del sur del país arruinó el cien por ciento de los cultivos de granos básicos como maíz y fríjoles, además de afectar a la ganadería y la industria azucarera, entre otros sectores productivos.

La empresa mexicana encargada de la "estimulación artificial" de las nubes es Startup Renaissance, que ya ha prestado sus servicios en zonas áridas y semiáridas de México, según su representante, Alejandro Trueba. EFE