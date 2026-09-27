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Brad Pitt pone fin a su escapada por España y abandona el país junto a su novia en un avión privado

Brad Pitt saliendo del Hotel Ritz de Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
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Brad Pitt ha puesto fin a su estancia en España después de pasar unos días entre Madrid y San Sebastián, donde su presencia no ha pasado desapercibida. El actor estadounidense ha participado en el Festival de Cine de San Sebastián y posteriormente se ha dejado ver por la capital, disfrutando de unos días en nuestro país.

A su salida del Hotel Ritz de Madrid, Brad volvió a demostrar su cercanía con sus seguidores. El actor atendió a varios fans que esperaban poder verle y lo hizo con un look de lo más informal: camiseta de manga corta, gafas de sol y una gorra colocada hacia atrás, un estilismo desenfadado con el que se mostró relajado durante su estancia en la capital.

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Poco después, también fue visto junto a su novia, Inés de Ramón, a la salida de una vivienda. Ambos se dirigieron hasta un vehículo para poner rumbo al aeropuerto. Una vez allí, la pareja volvió a ser captada mientras bajaba de una furgoneta y se dirigía hacia un avión privado.

Con su llegada a la pista del aeropuerto, Brad Pitt e Inés daban así por terminada su escapada española. El actor se mostró tranquilo y discreto en sus últimos momentos en el país antes de subir al avión privado que les llevaría de regreso a casa.

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De esta manera, el protagonista de "Troya" cierra unos días de intensa actividad en España, donde su paso por el Festival de Cine de San Sebastián y sus apariciones en Madrid han despertado una gran expectación entre sus seguidores. Una visita que, aunque breve, ha dejado numerosas imágenes del actor disfrutando de su estancia y atendiendo con naturalidad a quienes se acercaron a él.

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