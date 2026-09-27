Agencias

Mueren dos personas tras volcar un autobús con turistas filipinos en el sur de Alemania

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Al menos dos personas han muerto y alrededor de 25 han resultado heridas, entre ellas una en estado crítico, tras volcar un autobús en una autovía al oeste de la ciudad alemana de Múnich (sur), según han confirmado las autoridades, que han indicado que en el vehículo viajaban cerca de 50 turistas filipinos.

Una portavoz de la Policía en Alta Bavaria Norte ha señalado en declaraciones concedidas al diario alemán 'Bild' que "en el autobús turístico iban entre 40 y 50 personas". "Era un grupo de turistas de Filipinas", ha apuntado, sin que por ahora esté clara la ruta que cubría el vehículo.

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Asimismo, ha dicho que el autobús se salió de la carretera por el lado derecho y chocó contra un talud situado junto a la vía, aparentemente sin la implicación de ningún otro vehículo. La Fiscalía ha abierto ya una investigación para intentar esclarecer lo sucedido.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 6.00 horas (hora local) en la A96, en los alrededores de la localidad de Buchloe. Esta ciudad se encuentra ubicada entre Múnich y Memmingen.

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