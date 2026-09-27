Irán no cederá en sus condiciones para reabrir Ormuz pese al rechazo de Trump a su plan

Guardar

Teherán, 27 sep (EFE).- Irán aseguró este domingo que no cederá en sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pese al rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al plan de siete días propuesto por Teherán para la reapertura del estratégico paso marítimo y poner fin a la guerra.

“Nuestras condiciones son claras y cualquier paso hacia adelante para reabrir el estrecho de Ormuz está ligado al cumplimiento de estas condiciones, en las cuales no retrocederemos”, dijo el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según informó la agencia Tasnim.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia iraní planteó el viernes un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de medidas que incluyen un alto de las hostilidades en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, reaccionó el sábado Trump en unas declaraciones hechas a la prensa desde la Casa Blanca, asegurando que su país ya tiene “el control total” de Ormuz y que cada día fluyen por la vía “cantidades masivas” de petróleo.

PUBLICIDAD

Pese a estas palabras de Trump, Araqchí dijo que Irán espera recibir una respuesta formal a través de los mediadores, en referencia a Catar y Pakistán, al considerar que el presidente estadounidense “lamentablemente hace demasiadas declaraciones contradictorias”.

El ministro iraní anunció el plan como una hoja de ruta para aplicar los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, bajo mediación de Pakistán.

Sin embargo, ese acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes a principios de julio contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

Los intercambios de mensajes entre ambos países se producen cuando la guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán se acerca a los siete meses de duración y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales iraníes contra petroleros en el estrecho de Ormuz. EFE

PUBLICIDAD