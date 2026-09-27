Garamendi será reelegido presidente de la CEOE el próximo jueves para un tercer mandato

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El actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, será reelegido para el cargo el próximo jueves, 1 de octubre, en la Asamblea Electoral que celebrará la patronal en Madrid.

Garamendi llega a estas elecciones siendo el único candidato a la Presidencia de la patronal, por lo que el próximo jueves renovará en el cargo por otros cuatro años más sin necesidad de votación.

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Desde que confirmó el pasado mes de junio que optaría a la reelección para un tercer mandato, el empresario vasco ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones miembro de la CEOE, entre ellas las patronales de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment) y País Vasco (Confebask); la patronal Confemetal; los autónomos de ATA, o Asedas, la patronal de Mercadona y Lidl.

Así, el respaldo con el que cuenta Garamendi va bastante más allá de los avales que necesitó para presentar su candidatura, teniendo ya el apoyo de una "amplísima mayoría" de organizaciones tanto territoriales como sectoriales.

TERCER MANDATO PARA GARAMENDI

Garamendi emprenderá el próximo jueves, tras su proclamación como presidente, su tercer mandato al frente de la CEOE.

El empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente a los 87 votos obtenidos por su rival, Virginia Guinda, miembro de la patronal catalana Foment del Treball.

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Garamendi, nacido en Gexto (Vizcaya), es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Durante el mandato actual de Garamendi, que se inició en noviembre de 2022, la CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que ha permitido a Garamendi optar de nuevo a la reelección en estas elecciones.

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RETOS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Garamendi iniciará su tercer mandato en medio de tensiones con el Ministerio de Trabajo por sus iniciativas legislativas.

Durante el mandato actual ha tenido varios choques con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, la reforma del registro horario --comprometida por el Gobierno a los sindicatos y aún pendiente de aprobación--, la reforma del despido que quiere emprender Trabajo, las distintas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma para la no absorción en el SMI de los pluses y complementos salariales.

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En este sentido, durante este nuevo mandato, el empresario vasco deberá afrontar tanto la reforma del registro horario, como la de los pluses salariales, así como una nueva subida del SMI, actualmente situado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, y todo ello en un contexto inflacionista derivado del incremento de los costes energéticos.

Asimismo, y en el plano del diálogo bilateral con CCOO y UGT, está pendiente de negociar un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva, que marque a los negociadores de convenios las líneas salariales a seguir en los próximos años.