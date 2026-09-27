Empresarios japoneses viajan a China con la aspiración de reparar vínculos bilaterales

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Tokio, 27 sep (EFE).- Una delegación japonesa compuesta de unos cincuenta miembros, entre ellos directivos de empresas y liderada por un exministro de Exteriores, partió a China este domingo con el objetivo de reparar vínculos con el país vecino, en medio de las fuertes tensiones que atraviesan ambos países.

"Es importante encontrar la manera de mejorar (las relaciones) a través del diálogo, especialmente cuando las relaciones entre China y Japón atraviesan un momento difícil", dijo el excanciller Takeshi Iwaya desde el aeropuerto en declaraciones a los medios de comunicación, antes de partir a Pekín.

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Según la agencia de noticias local Kyodo, la delegación buscará reunirse con altos funcionarios chinos durante su estancia. La visita sigue a un viaje similar de jóvenes parlamentarios nipones, que a finales de agosto se reunió en Pekín con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Lu Kang.

China y Japón mantienen tensiones desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín respondió con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.

El viaje de la delegación encabezada por Iwaya sigue además a la recién concluida cumbre en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Un encuentro durante el que el republicano aludió a los vínculos entre Washington y Pekín durante la Segunda Guerra Mundial frente a la ocupación japonesa.

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó la pasada noche que mantuvo una conversación telefónica con Trump, durante la que este último le explicó su encuentro con Xi "con bastante detalle". Además, añadió que confirmó la "estrecha coordinación" entre Japón y EE.UU. durante la llamada. EFE