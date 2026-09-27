El Gobierno abrirá en octubre la negociación social del plan 'IA360' para consolidar un modelo ético de IA

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El Gobierno promoverá un acuerdo tripartito, convocando a los agentes sociales --patronal y sindicatos-- a partir del próximo mes de octubre, que arranca este jueves día 1, con el fin de impulsar una adopción acelerada de la inteligencia artificial (IA) mediante una gobernanza que refuerce tanto la seguridad como la confianza.

Esta iniciativa forma parte de 'IA360', la estrategia estatal para los próximos 12 meses concebida para transformar la coyuntura actual en un "liderazgo a largo plazo" bajo el sello de una tecnología responsable y ética, apoyada en un nuevo contrato social para la IA, a la que se suma el papel directivo en la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales que se negocia a escala comunitaria.

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Según sostiene el Ejecutivo, la búsqueda de soluciones compartidas ante los desafíos pendientes exige un amplio consenso social que garantice que los beneficios se traduzcan en "prosperidad compartida".

En este sentido, considera que las discusiones recientes sobre la velocidad del avance tecnológico confirman que la senda elegida es "la adecuada", puesto que la comunidad científica y los organismos oficiales asumen el despliegue de esta herramienta y debaten únicamente sus condiciones de aplicación.

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Por ello, el Gobierno marca como prioridad redoblar los recursos dedicados a la capacidad de cómputo, el desarrollo de modelos, la captación de talentos y la implementación generalizada, situando en el centro la protección ciudadana y el resguardo de los colectivos más vulnerables.

A este respecto, Moncloa defiende que "acelerar y proteger van en la misma dirección, la de una inteligencia artificial segura que genera confianza".

MESAS SECTORIALES Y OBSERVATORIO LABORAL

Para gestionar las transformaciones en áreas estratégicas como la educación, el ámbito laboral, el sistema financiero o la industria cultural, el Ejecutivo constituirá mesas sectoriales integradas por todos los agentes implicados.

De forma específica, creará un foro de trabajo articulado con el sector cultural orientado a evaluar los efectos de la tecnología en el proceso creativo, así como su repercusión económica, dimensión social y modelo de gestión.

Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha un observatorio permanente encargado de examinar la evolución e incidencia de la inteligencia artificial sobre el tejido laboral, un órgano que servirá para guiar la toma de decisiones en materia de empleo, capacitación técnica y actualizaciones normativas.

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DIAGNÓSTICO DE DÉFICIT ESTRUCTURALES

No obstante, el Gobierno reconoce la existencia de "retos de envergadura" que limitan el potencial de transformación del país, entre los que sitúa un nivel de inversión privada insuficiente, un proceso de implantación empresarial aún inconcluso para optimizar los rendimientos de productividad y un déficit en personal cualificado, posición que sitúa al territorio en el puesto 23 a nivel global y en la ubicación 25 de 32 en densidad de especialistas.

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En última instancia, el Ejecutivo remarca que la consecución de un pacto social enfocado en la orientación estratégica, el reparto equitativo de los rendimientos y el establecimiento de garantías ante la transición digital resultará "la clave del éxito y la sostenibilidad del nuevo modelo".

OCHO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Con el objetivo de situar a España entre los cinco primeros países del mundo en el ámbito de una IA responsable y ética, el plan 'IA360' fija un conjunto de medidas vertebradas en ocho áreas específicas que se desarrollarán a lo largo del periodo 2026-2027.

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En el bloque relativo a las infraestructuras, el Gobierno subraya que el país dispone de una electricidad renovable competitiva, una red de fibra óptima y dos factorías de IA operativas, por lo que el reto radica en ordenar y escalar la inversión para fortalecer la capacidad de cómputo propia bajo criterios de sostenibilidad.

Por su parte, la sección de seguridad establece como prioridad la protección de infraestructuras críticas, la evaluación previa de los modelos avanzados y el resguardo de los menores, asignando la vigilancia del mercado a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en el marco del Reglamento europeo de IA.

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En materia educativa, la estrategia persigue fomentar la alfabetización y el pensamiento crítico mediante un esfuerzo formativo estructurado, dado que, aunque cerca del 44% de la población activa utiliza IA generativa, se requiere profundizar en el conocimiento de sus sesgos y límites.

Asimismo, el apartado de talento constata la necesidad de superar la brecha existente en profesionales cualificados mediante la atenuación de rigideces normativas y la mejora de las remuneraciones del sector investigador frente al ámbito privado.

Respecto al desarrollo y la tecnología, la estrategia aboga por ascender en la cadena de valor mediante modelos de frontera, procesadores y capacidades cuánticas, destacando las alianzas del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) con Nvidia para crear un acelerador europeo con arquitectura RISC-V y modelos abiertos dirigidos a sectores estratégicos.

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En cuanto a la difusión, el plan busca estrechar la brecha entre el uso ciudadano de esta tecnología y su implementación en el tejido empresarial, la cual se sitúa actualmente en el 21,1%.

Finalmente, la estrategia promueve el uso del sector público como motor para simplificar trámites administrativos e implantar agentes de IA bajo supervisión humana, concluyendo con el eje de alianzas, que plantea tejer acuerdos internacionales para ganar escala y proyección, identificando el espacio iberoamericano como el ámbito natural para expandir este modelo de gobernanza.

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14 PROYECTOS

El Gobierno desplegará un conjunto de 14 proyectos tractores articulados dentro de la estrategia estatal 'IA360'.

En el ámbito infraestructural y de seguridad, la propuesta contempla la creación de una gigafactoría de inteligencia artificial, la aprobación de una nueva regulación para los centros de datos, el desarrollo de un escudo de ciberseguridad avanzada, la puesta en marcha del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial en la Aesia y la activación de un protocolo de actuación urgente en la protección digital de menores.

En materia formativa y social, las medidas abarcan la formulación de una estrategia de alfabetización en inteligencia artificial para el empoderamiento de la ciudadanía y la integración de la inteligencia artificial en el sistema educativo.

Asimismo, la iniciativa incluye acciones orientadas al talento y al desarrollo tecnológico, como la atracción y retención de talento especializado, la tramitación de la Ley de 'Scale-ups' y la creación de la 'Red NEURONA'.

Por último, la relación se completa con actuaciones dirigidas a las empresas, la administración y la proyección internacional, entre las que se cuentan el lanzamiento del bono empresarial de IA, el refuerzo de la Atención Avanzada en la Administración, la simplificación y reducción de cargas para autónomos y pymes mediante herramientas digitales, y la constitución de la Alianza Iberoamericana de la inteligencia artificial.