Mueren cerca de 30 personas en dos tiroteos en Sudáfrica

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Alrededor de 30 personas han muerto en las últimas horas en dos tiroteos registrados en Sudáfrica, según han confirmado las autoridades, que han apuntado que la Policía está ya investigando los incidentes e intentando detener a los implicados.

La Policía sudafricana ha especificado que al menos 17 personas han muerto después de que alrededor de ocho personas armadas abrieran fuego en una taberna en Wedela, situada en Gauteng (norte), antes de señalado que los sospechosos habrían llegado al lugar y abierto fuego contra un grupo de personas que estaba frente a la puerta antes de entrar en el bar y tirotear a los presentes.

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"Los sospechosos estaban armadas con fusiles de asalto tipo Kalashnikov y pistolas. Habrían cacheado a los dueños y se habrían llevado sus teléfonos móviles al huir del lugar en dos vehículos", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, en el que ha detallado que 15 personas han resultado heridas de bala durante el ataque.

Asimismo, ha reseñado que por ahora se desconocen las causas del tiroteo y ha agregado que "la Policía de Gauteng ha movilizado a un equipo de detectives y otras unidades especiales para localizar y detener a los sospechosos", si bien por ahora no se han producido detenciones.

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Por otra parte, al menos diez personas han muerto y once han resultado heridas en otro tiroteo registrado en Lwandle, en la provincia de Cabo Occidental (suroeste), igualmente en un bar que también sirve comida. "Cinco personas murieron en el acto y cinco fallecieron poco después tras ser trasladadas a centros médicos", ha puntualizado.

La Policía sudafricana no ha dado más detalles sobre este segundo incidente, registrado en la madrugada del domingo, que tiene lugar además días después de la muerte de otras once personas en un tiroteo durante una fiesta en una vivienda en la localidad de KwaMakhutha, ubicada al sur de Durban (este).

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