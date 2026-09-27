Detienen a un hombre en relación con una de las diez mujeres asesinadas en Sudáfrica

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Nairobi, 27 sep (EFE).- La Policía de Sudáfrica informó este domingo sobre la detención de un sospechoso en relación con el asesinato de la mujer hallada muerta este sábado en Ekurhuleni, que elevó a diez los cuerpos de mujeres encontrados en los dos últimos meses en ese municipio situado al este de Johannesburgo (norte).

"La fallecida, identificada como la Sra. Ntombifuthu Nxumalo, fue hallada desnuda y con graves lesiones en la cabeza. Se encontraron piedras alrededor del cuerpo, lo que sugiere la posibilidad de que fuera lapidada. No se observaron heridas visibles de arma blanca", señaló en un comunicado el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).

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"Las investigaciones preliminares revelaron que la fallecida había estado bebiendo en una taberna local con una conocida, antes de abandonar el local en compañía de un hombre no identificado", añadió.

Vecinos que viven cerca del cementerio de Mooifontein -donde fue encontrado el cuerpo, en la zona de Vusimusi de la localidad de Tembisa South-, indicaron a la Policía que "oyeron gritar y suplicar por su vida a una mujer alrededor de las 23.00 horas (21.00 GMT)".

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Las fuerzas de seguridad rastrearon al sospechoso hasta un domicilio de Tembisa, pero determinaron después que se había trasladado a la provincia vecina de Limpopo (norte), donde fue hallado durmiendo en su habitación y detenido por un equipo conjunto de diferentes cuerpos policiales.

Esta detención se suma al arresto la semana pasada de un hombre y dos mujeres (si bien el hombre fue finalmente puesto en libertad sin cargos), en relación con la novena víctima de estos asesinatos que han conmocionado al país, así como el de la pareja de la primera fallecida, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de julio.

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Pese a la alarma social, el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, afirmó el día 20 que las investigaciones "no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados" y "hay algunos indicios de diferentes ‘modus operandi’ y diferentes motivos".

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y Dawn Park.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, calificó este jueves la violencia machista y los feminicidios como una "vergüenza nacional" durante su discurso por el Día del Patrimonio Nacional.

Aunque todavía no se conocen los motivos de los asesinatos, Sudáfrica tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia de género, según ONU Mujeres, y las autoridades del país la declararon oficialmente como un "desastre nacional" el año pasado.

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Además, la violencia es en general un problema recurrente en este país africano, que registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. EFE