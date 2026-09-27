El exministro Yoav Gallant afirma que Hamás avisó al Shin Bet antes de los ataques del 7 de octubre de 2023

19/09/2024 El exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. POLITICA INTERNACIONAL Shira Keinan/GPO/dpa

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El exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant ha confirmado este domingo que Israel recibió un mensaje por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el que su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, advirtió sobre su intención de "sacudir las prisiones" antes de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Gallant, quien ocupaba entonces el cargo y sobre quien pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de guerra en el marco de la ofensiva contra Gaza, ha señalado en declaraciones a la Radio del Ejército que Israel recibió el mensaje a través de fuentes de Hamás, que usaron un canal del Shin Bet para hacer llegar la información.

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Así, ha explicado que el aparato de seguridad israelí consideró que el mensaje guardaba relación con un posible intercambio de prisioneros con Elizabeth Tsurkov, secuestrada meses antes en Irak por una milicia chií de Irak, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El exministro ha puntualizado que solo tuvo constancia "por informaciones en los medios" sobre posibles avisos a Netanyahu por parte de líderes extranjeros antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, antes de insistir en que no fue informado de los mismos durante su periodo al frente de la cartera de Defensa.

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"Suponiendo que esto sea cierto, una advertencia de esa índole que un primer ministro recibe del líder de un país no constituye una ventaja política; es un fallo fundamental en la evaluación general de la situación", ha esgrimido.

Por otra parte, el exministro ha manifestado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo a altos cargos de seguridad, incluido él mismo, al margen de las conversaciones con altos cargos estadounidenses tras el inicio de la ofensiva contra Gaza después de los ataques del 7-O, según el diario 'The Jerusalem Post'.

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"Durante la guerra, en muchas ocasiones me enteré de conversaciones importantes que Netanyahu mantuvo con los estadounidenses sobre los asuntos más delicados, como los rehenes y la munición, solo después de que ellos me llamaran e intentaran verificar lo que se había dicho en dichas conversaciones", ha apuntado. "Su confianza en el primer ministro era baja", ha añadido.

Las palabras de Gallant llegan después de que varios medios informaran de que altos cargos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto habrían advertido a Netanyahu de los posibles planes de Hamás, lo que ha sido negado por el primer ministro israelí. Además, un exministro de la Autoridad palestina ha asegurado que él mismo trasladó a Israel un aviso sobre planes de Hamás para causar "un terremoto".

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