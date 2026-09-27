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Linda Noskova ofrece a Chequia su duodécimo título de la Billie Jean King Cup

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La vigente campeona de Wimbledon, Linda Noskova, ha certificado este domingo la victoria de la República Checa en las Finales de la Billie Jean King Cup, que se han celebrado en Shenzhen (China), un título que supone el duodécimo del país centroeuropeo en la historia del torneo y el primero en ocho años.

Noskova, número seis del ranking WTA, ganó su tercer partido de la semana en la ciudad china en dos sets, al imponerse a la número siete del mundo, Elina Svitolina, por 6-3 y 7-6(5), un triunfo que permitió a Chequia derrotar a Ucrania (2-0). Antes, la otra finalista de Wimbledon, Karolina Muchova, había vencido a Anhelina Kalinina (6-2, 6-3.

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El equipo de Barbora Strycova, que en semifinales eliminó a España (2-0), llegó a Shenzhen con la vitola de favorito y cumplió las expectativas. No perdió ningún partido esta semana, y solo la británica Sonay Kartal fue capaz de ganar un set ante ellas.

De esta manera, Chequia alza el trofeo por duodécima vez (1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2026) y se consolida como la segunda nación más laureada, solo por detrás de Estados Unidos (18), y recoge el testigo de Italia, campeona de 2025.

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