Defensa israelí impone un "cierre general" en Cisjordania ocupada durante una semana

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Jerusalén, 27 sep (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó imponer un "cierre general" en la Cisjordania ocupada a partir de este domingo hasta la conclusión de la festividad judía de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos) el próximo sábado por la noche.

"En virtud de esta directriz, no se permitirá la entrada de trabajadores palestinos a los asentamientos de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania empleados comúnmente en Israel) durante la festividad de Sucot", afirmó Defensa en un comunicado.

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Según esta nota, la decisión del ministro Katz se produce de conformidad a una recomendación del sector de Inteligencia del Ejército israelí. EFE