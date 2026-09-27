Cesado el ministro de Defensa de Kazajistán tras la muerte de catorce militares en unas maniobras

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El presidente de Kazajistán, Kasim-Jomart Tokayev, ha cesado este domingo al ministro de Defensa del país, Dauren Kosanov, tras la muerte de catorce militares a causa de un temporal durante unas maniobras de la Armada en aguas del mar Caspio.

La Presidencia ha publicado dos breves comunicados en redes sociales para anunciar el cese de Kosanov y el nombramiento de Aidos Mirzajmetov como nuevo titular de la cartera, sin más detalles al respecto.

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El cese ha llegado dos días después de que el Ministerio de Defensa confirmara la muerte de catorce militares a causa del temporal y diera por completadas las labores de búsqueda y rescate en la zona después de la "tragedia", causada por "un grave y repentino deterioro de las condiciones climatológicas" durante las citadas maniobras".

Tokayev, por su parte, decretó el miércoles un día de luto en todo el país por el incidente y ordenó a una comisión gubernamental que adoptada "todas las medidas posibles" para esclarecer lo sucedido y "dar asistencia a las familias de las víctimas", a las que trasladó sus condolencias.

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