Ferrovial traspasa a su nueva filial Amber su negocio de eficiencia energética de 50,2 millones de euros

25/07/2023 Ferrovial instala puntos de carga para coches eléctricos en Torrejón de Ardoz ECONOMIA FERROVIAL

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Ferrovial Energía ha anunciado la segregación de su negocio de eficiencia energética a favor de Amber Eficiencia Energética, filial participada al 100% de manera directa por la compañía, según la documentación del proyecto de segregación consultada por Europa Press.

La operación, firmada por los órganos de administración de ambas sociedades el pasado 15 de septiembre de 2026, contempla el traspaso de una unidad económica autónoma valorada en un patrimonio neto total de 50,2 millones de euros.

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La segregación incluye una cartera de 189 contratos principales suscritos con administraciones públicas, universidades y entidades del sector privado para la gestión y mantenimiento de alumbrado público, instalaciones fotovoltaicas, climatización y redes de eficiencia.

En concreto, abarca el desarrollo integral de soluciones de ahorro energético en edificios e instalaciones industriales, la gestión de infraestructuras bajo el modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE), el autoconsumo y la descarbonización, así como la instalación y gestión de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

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En términos operativos, la división gestiona en la actualidad más de 330.000 puntos de luz de alumbrado público, más de 1.000 centros de consumo, 4.200 CUPS y 20.000 dispositivos con telemedida en remoto, gestionando un volumen de consumo energético global superior a los 330 gigavatios hora (GWh).

Por su parte, quedan fuera del perímetro de la operación los negocios de desarrollo, construcción y operación de grandes infraestructuras renovables, plantas de hidrógeno y redes de transmisión, que permanecerán en Ferrovial Energía.

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA FINANCIACIÓN

La operación responde al objetivo de ubicar la actividad de eficiencia energética en una entidad jurídica independiente dentro del grupo Ferrovial, con el fin de concentrar la toma de decisiones, aislar los riesgos de la rama segregada, optimizar la financiación del negocio y adaptar su estructura de gestión.

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Ferrovial Energía, que cuenta con una plantilla media de 844 empleados fijos, cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 445.961 euros, tras ingresar 241 millones de euros. Los empleados vinculados a la actividad segregada serán traspasados a Amber manteniendo las mismas condiciones laborales, incluyendo salario, antigüedad y centro de trabajo.

La operación se realiza mediante un procedimiento simplificado de segregación, al ser la beneficiaria una filial íntegramente participada de la segregada, y está acogida al régimen especial de neutralidad fiscal del impuesto sobre sociedades.