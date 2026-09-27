Leylah Fernández, campeona en Singapur sin demasiada oposición

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- La canadiense Leylah Fernández, 31 del 'ranking' internacional, se proclamó este domingo campeona del torneo WTA 500 de Singapur sobre pista dura bajo techo tras derrotar en la final a la australiana Talia Gibson por 7-5 y 6-0 en una hora y 39 minutos.

La tenista canadiense, de origen ecuatoriano, fue muy superior a su rival durante todo el partido contabilizando cinco saques directos, un porcentaje de acierto en el primer saque del 67 % y 70 puntos ganados por sólo 52 de la australiana.

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Con esta victoria, Leylah, subcampeona del Abierto de Estados Unidos en 2021, se reencuentra con su mejor tenis en una temporada complicada en la que sus resultados más destacados han sido tres cuartos de final, todos en tierra batida.

Leylah Fernández, de 24 años, sumó en Singapur su sexto título WTA tras los logrados en 2021 y 2022 en Monterrey (México), en 2023 en Hong Kong y en 2025 en Washington y Osaka.