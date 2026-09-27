Sube a 12 el balance del atentado en Pakistán tras un ataque contra una ambulancia

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Islamabad, 27 sep (EFE).- El balance del atentado suicida en el noroeste de Pakistán aumentó a 12 muertos después de que hombres armados atacaran una ambulancia que trasladaba a víctimas de la explosión y mataran a un trabajador de emergencias, informó este domingo la Policía.

La ambulancia trasladaba un cadáver y a una persona herida desde Darzanda, en el distrito de Dera Ismail Khan, cuando fue atacada a tiros en la zona de Daraban.

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"Tras la explosión, una ambulancia de Rescue 1122 transportaba un cuerpo y a un herido hacia Dera Ismail Khan cuando individuos no identificados abrieron fuego, causando la muerte de un trabajador de rescate y heridas a otros dos", declaró a EFE Babar Farooq, portavoz de la Policía del distrito.

El ataque se produjo después de que un atacante suicida hiciera estallar ayer un vehículo cargado de explosivos contra un puesto conjunto de Policía y Aduanas en Darzanda, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

Las autoridades corrigieron además este domingo la información inicial sobre las víctimas del atentado.

La Policía había informado el sábado a EFE de la muerte de diez agentes y un funcionario de Aduanas, pero Farooq aseguró este domingo que entre los fallecidos no había miembros de la Policía ni del Ejército.

Según el nuevo balance, las víctimas son dos funcionarios de Aduanas, cinco trabajadores civiles empleados por ese organismo, cuatro civiles y el trabajador de emergencias muerto durante el ataque contra la ambulancia.

Entre los civiles fallecidos se encuentran dos mujeres y una niña de dos años, que murieron después de que la explosión derrumbara el techo de una vivienda próxima al puesto de control.

Más de 30 personas resultaron heridas, entre ellas tres policías, según el portavoz.

El puesto atacado se encuentra en una ruta que conecta Dera Ismail Khan con Waziristán del Sur y Baluchistán, una zona donde permanecen desplegados efectivos de distintas agencias de seguridad y aduanas.

Pakistán atraviesa un repunte de la violencia insurgente, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa, donde las fuerzas de seguridad y las instituciones estatales son blanco frecuente de ataques. EFE