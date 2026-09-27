España da brillo a la segunda estrella y Lamine Yamal, al Balón de Oro

Guardar

Madrid, 27 sep (EFE).- La nueva era de la selección española no puedo comenzar con mejor pie, con un triunfo señorial en Wembley ante Inglaterra (2-3), remontada incluida, que sirvió para dar brillo a la segunda estrella y, de paso, a que Lamine Yamal volviera a reivindicar sobre el campo por qué se cree merecedor del Balón de Oro.

La Roja demostró que tiene hambre de más títulos después de su segundo Mundial -tras el de Sudáfrica 2010- y de la Eurocopa de 2024 y que, cuando le vienen mal dadas en el marcador, algo a lo que no está acostumbrada, no baja los brazos.

PUBLICIDAD

“Es una España que se reinventa y que quiere seguir compitiendo por lo máximo”, resumió el seleccionador, Luis de la Fuente, para describir lo ocurrido en Wembley.

España se vio contra las cuerdas cuando Harry Kane se dispuso a tirar el penalti en el minuto 55 para poner el 3-1, pero su error la reactivó y su rendimiento, con los goles de Mikel Oyarzabal y Álex Baena desde la suplencia, alargaron la racha de 39 partidos sin perder.

PUBLICIDAD

Los tres primeros puntos en la Liga de Naciones, donde también tiene que jugar a doble partido con Croacia -la ida este martes, día 29- y República Checa, evidencian que los de De la Fuente están conjurados para lograr la triple corona, otro hito inédito que agrandaría la leyenda de la Roja.

La cita contra Inglaterra sirvió de paso a que Lamine Yamal hiciera su última ‘súplica’ para que, a sus 19 años, se le conceda su primer Balón de Oro en la pugna que mantiene con el delantero francés Kylian Mbappé, entablada tanto en el campo como en las múltiples entrevistas concedidas por ambos en los últimos días.

PUBLICIDAD

La votación se cierra este lunes, por lo que el extremo del Barça aprovechó el escaparate de Wembley y su gol tempranero para fortalecer su candidatura, que se resolverá el 26 de octubre, también en Londres.

Además de su octavo gol con la selección española fruto de un robo en la presión, el de Rocafonda dejó detalles de mucha calidad, como un tacón a Dani Olmo que asombró a la afición inglesa, y una buena dosis de esfuerzo colectivo para dejar patente que no sólo piensa en él.

PUBLICIDAD

El estreno de la número uno del 'ranking' de la FIFA con su segunda estrella constató también el don de De la Fuente para sacar partido a los cambios.

Apostó de inicio por la verticalidad de Ferran Torres, una suerte de homenaje por su gol dorado ante Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y a su gran estado de forma en el PSG, y de Nico Williams, que no era titular con Lamine Yamal desde el 7 de septiembre del pasado año.

PUBLICIDAD

Ambos aportaron al equipo, sobre todo el valenciano, con dos ocasiones clarísimas de gol, pero fueron Oyarzabal y Baena, titulares en la final ante Argentina, los que resultaron determinantes como recambios al hacer que España recuperara el control del balón tras el bajón experimentado al final de la primera parte.

El tándem Pau Cubarsí-Aymeric Laporte volvió a cumplir en defensa, mientras que se echó en falta a Pedro Porro en el lateral derecho y Marc Cucurella sufrió más de la cuenta ante Buyako Saka en la primera parte.

Rodri falló algunos pases de forma extraña en él y Fabián cedió a el testigo en la segunda parte a un Pedri que supo retener el balón para desesperar a los ingleses.

Y en la meta, Unai Simón respondió al mensaje de De la Fuente de que seguirá siendo el titular en el nuevo ciclo.

Carlos Pérez Gil