El Barça no falla en Las Gaunas y el Real Madrid sufre en partido loco en Zubieta en la Liga F Moeve

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El FC Barcelona continúa como firme e invicto líder de la Liga F Moeve 2026-2027 pese a no ganar con la contundencia habitual en su visita al Logroño United (0-2), mientras que el Real Madrid sufrió para llevarse un partido loco con ocho goles en su visita a la Real Sociedad (3-5), en partidos correspondientes a la quinta jornada del campeonato.

En Las Gaunas, el Barça puso en el campo un equipo muy joven, con una media de 22 años, entre ellas un Mayssa Baha, gran protagonista al abrir el marcador pasado el cuarto de hora y convertirse, con 15 años, ocho meses y 10 días en la goleadora más joven del primer equipo desde que la sección es oficial, a partir del 2002.

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Pese a lo tempranero del tanto de la joven futbolista, el líder no arrasó como en otras ocasiones y las locales resistieron hasta que en el minuto 71 sentenció el triunfo con un tanto de calidad de la centrocampista Patri Guijarro.

El actual campeón suma así 15 puntos y aventaja en dos al Real Madrid, que volvió a sufrir para no ceder más terreno sobre las blaugranas tras imponerse por 3-5 a una Real Sociedad que sigue sin ganar en esta temporada.

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El equipo madridista se adelantó muy pronto con un tanto de Lineth Beerensteyn, pero su alegría apenas le duró porque Celia Marcos igualó a renglón seguido. Tras el descanso, la goleadora realista puso por delante a las locales en una segunda mitad que tendría cinco goles más, dos de Sara Däbritz en tres minutos para voltear el marcador, y otros dos de Felicia Schröder, en el 87 y el 96, para salvar la victoria visitante, otra vez en peligro después de que Paula Fernández igualase en el 85 desde el punto de penalti.

Por detrás, el Madrid CFF se mantiene tercero con 12 puntos tras ganar 1-0 al Deportivo Alavés con un tanto al inicio de la segunda parte de Sandra Villafañe, y el Athletic Club, cuarto con 10, tras ganar otro partido entretenido por 3-2 a un Atlético de Madrid que encajó su tercera derrota a domicilio, con goles de Ane Azkona, Sara Ortega y Ane Campos para las 'leonas' y de Fiamma Benítez y Gabi Nunes para las colchoneras.

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