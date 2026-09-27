Detenidos nueve sospechosos de cometer crímenes de guerra en Kosovo en 1999

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Viena, 27 sep (EFE).- Nueve personas fueron detenidas este domingo en Zubin Potok, una localidad en el norte de Kosovo de mayoría serbia, acusados de haber cometido crímenes de guerra en 1999, en relación con el hallazgo de fosas comunes con 23 civiles albanokosovares.

La Fiscalía de Kosovo, una exprovincia serbia independizada unilateralmente en 2008, ordenó la detención durante 48 horas de los nueve sospechosos de "crímenes de guerra contra la población civil", informó el diario Koha.

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Este medio vincula los arrestos con el hallazgo el pasado verano de dos fosas comunes con 23 cuerpos que se cree corresponden a 'los intelectuales de Mitrovica', un grupo de médicos, profesores, abogados y expertos perseguidos por las fuerzas serbias y desaparecidos en 1999 durante la guerra entre Belgrado y la guerrilla independentista albanokosovar.

Durante los arrestos se registraron varios domicilios en Zubin Potok y se localizaron varias armas largas, teléfonos móviles, 23.000 euros y 60.000 dínares serbios (unos 510 euros al cambio actual), informó la radiotelevisión pública RTK en su página web.

Según datos del Instituto de Crímenes de Guerra de Kosovo, casi 1.600 personas siguen desaparecidas desde la guerra de 1998 y 1999, en la que se han documentado 12.230 víctimas mortales.

Más del 90 % de los habitantes de Kosovo son albaneses étnicos.

La guerra de 1998 y 1999 terminó tras la intervención militar de la OTAN, que puso fin a la campaña de represión de las fuerzas serbias contra la población albanokosovar.

En 2008, la mayoría albanesa proclamó la independencia, que no reconocen ni Serbia ni buena parte de los serbios que aún viven en Kosovo. EFE