Agencias

Detenido un menor ceutí tras tratar de pasar a un inmigrante ilegal hacia la península

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Un menor ceutí ha sido detenido este fin de semana cuando intentaba pasar a la península a un inmigrante marroquí adulto que había llegado a Ceuta durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, según han confirmado fuentes judiciales.

Los hechos se produjeron en la estación marítima de Ceuta, durante los controles previos al embarque en ferry. El menor conducía la motocicleta y el ciudadano marroquí viajaba como copiloto cuando ambos fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

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El joven ha quedado en libertad con cargos, y tendrá que prestar declaración en los próximos días ante la Fiscalía del menor. El marroquí, por su parte, ha quedado libre, según las precisadas fuentes.

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