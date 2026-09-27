Chubascos y tormentas localmente fuertes ponen en aviso a varias zonas de la Península este lunes

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La presencia de aire frío en altura sobre la Península dejará este lunes, 28 de septiembre, una jornada marcada por la inestabilidad, con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas del territorio y sin descartar granizo de forma puntual, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Aemet ha activado avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Los avisos se extenderán, con carácter general, desde la tarde y durante las últimas horas de la jornada, según el mapa de fenómenos adversos de la agencia estatal.

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En concreto, Cataluña será la comunidad con el nivel más elevado de aviso, de nivel naranja, por lluvias y tormentas entre las 21.00 y las 23.00 horas. También hay avisos amarillos por ambos fenómenos en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y País Vasco, mientras que Aragón y la Comunidad Valenciana contarán con avisos por lluvias.

La Aemet prevé el predominio de cielos con abundante nubosidad media, que dará lugar a los chubascos acompañados de tormenta. También habrá algunas nubes bajas y precipitaciones débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho.

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Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, incluso notable amplias zonas del interior sur; por el contrario, en Galicia subirán y en Baleares no se esperan cambios. Las mínimas subirán en el tercio este y Baleares y bajarán en el resto. En Canarias, apenas se esperan cambios en las temperaturas.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente este en Baleares y en los litorales mediterráneos, con levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia predominará el viento de componente sur, también moderado.

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En Canarias, los cielos estarán cubiertos y se esperan precipitaciones en las islas montañosas durante las primeras horas, aunque la situación tenderá a mejorar a lo largo del día, con cielos poco nubosos y calima en niveles altos de la atmósfera.