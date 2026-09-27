4-2. Cali gana la final de la liga femenina y se convierte en el más campeón de Colombia

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Palmira (Colombia), 26 sep (EFE).- El Deportivo Cali conquistó este sábado su cuarto título de la liga femenina colombiana, lo que lo convierte en el equipo más veces campeón, tras vencer 4-2 al Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final, en la que ya había ganado 2-3 el juego de ida.

Ante más de 18.000 personas en el estadio Deportivo Cali de Palmira, ciudad aledaña a Cali, las Azucareras, que consiguieron además su tercer título de liga consecutivo, se impusieron en un emocionante partido en el que la serie pareció desequilibrarse por momentos para las bogotanas.

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Los goles de las campeonas fueron obra de la goleadora Ingrid Guerra, que anotó un doblete y sumó 15 tantos en el torneo; Melanin Aponzá y la defensora rival Izabella Cortés en propia puerta, mientras que los dos tantos de las capitalinas fueron de la atacante Mariana Zamorano.

Las locales salieron con todo a buscar aumentar su ventaja en el global y tuvieron una oportunidad clara con un remate de Aponzá que atajó la portera Wendy Bonilla y que en el rebote le quedó a Guerra, que sacó un remate que despejó en la raya la central Cristina Motta.

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Sin embargo, el marcador lo abrió Santa Fe al minuto 15 la estelar Zamorano que sacó un remate casi desde la mitad de la cancha al ver adelantada a la portera peruana Maryory Sánchez, que calculó mal la jugada y no pudo evitar la celebración rival, que igualaba la serie.

La alegría le duró poco a las bogotanas. Aponzá, que había tenido un inicio de partido infernal, pudo celebrar su buen rendimiento con un gol al 20 tras cazar un rebote en un tiro de esquina, donde la portera Bonilla también se equivocó, y mandó con un toque el balón al fondo.

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El Cali amplió su ventaja en el global y se puso adelante en el marcador por primera vez en el partido al 42 cuando la atacante Karla Viancha recuperó un balón en campo contrario y habilitó a Guerra, que celebró a rabiar el tanto que acercó a su equipo aún más al título.

En el segundo tiempo, las anfitrionas ampliaron la ventaja al 56 cuando en una jugada en la que Cortés, al intentar anticipar en el cabezazo a Viancha, mandó el balón al fondo de su propia puerta.

El partido parecía cerrado, hasta que al 63 la venezolana Tahicelis Marcano sacó un remate de larga distancia que no tenía mucha fuerza pero lo quedó en el área a Zamorano, que venció en el mano a mano a la peruana Sánchez.

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Tras el gol, Santa Fe siguió atacando con más ganas que orden, el Cali aguantó, anotó el 4-2 al 93 en un contragolpe que definió magistralmente Guerra y terminó llevándose la victoria para levantar un nuevo título que refleja, además, su buen rendimiento durante todo el torneo.

Ambos equipos representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en octubre próximo en Ecuador.

- Ficha técnica:

4. Deportivo Cali: Maryory Sánchez; Katherine Osorio (m.82, Ana Fisgativa), Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Angie Salazar (m.88, Natalia Ruiz); Paula Medina (m.68, Valeria Cárdenas), María Morales, Zharick Montoya; Karla Viancha, Melanin Aponzá (m.82, Daniela Castalleanos) e Ingrid Guerra.

Entrenador: Jhon Alber Ortiz.

2. Santa Fe: Wendy Martínez; Izabella Cortés, Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena; Karen Hernández (m.70, Sophia Posada), Micheel Baldallo (m.61, Alejandra Díaz), Tahicelis Marcano, Isis de la Cruz (m.46, Gabriela Huertas); Daniela Garavito (m.80, Francelis Graterol) y Mariana Zamorano.

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Entrenador: Ómar Ramírez.

Goles: 0-1, m.15: Mariana Zamorano. 1-1, m.20: Melanin Aponzá. 2-1, m.42: Ingrid Guerra. 3-1, m.56: Izabella Cortés en propia puerta. 3-2, m.63: Mariana Zamorano. 4-2, m.90+3: Ingrid Guerra.

Árbitra: Karen Lozano. Amonestó al entrenador Ramírez y a las jugadoras Micheel Baldallo y Katherine Osorio.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la liga colombiana jugado en el estadio Deportivo Cali, de Palmira.