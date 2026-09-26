Un parlamentario iraquí dice que las sanciones de EEUU a vuelos iraníes no son vinculantes

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Bagdad, 26 sep (EFE).- El primer vicepresidente del Parlamento iraquí, Adnan Faihan, denunció este sábado que las sanciones de Estados Unidos contra entidades relacionadas con aerolíneas iraníes no son vinculantes, después de que varios aeropuertos de Irak suspendieran vuelos iraníes ante las amenazas de Washington.

"Las sanciones unilaterales de Estados Unidos no constituyen una obligación internacional para Irak simplemente por el hecho de haber sido impuestas", dijo el vicepresidente en un comunicado, en el que recordó que el artículo 8 de la Constitución iraquí establece que el país árabe "respeta el principio de buena vecindad".

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Asimismo, denunció que varios aeropuertos del país hayan acatado las órdenes estadounidenses, que, según Faihan, no constituyen "una obligación internacional vinculante para Irak que justifique la acción emprendida contra Irán", al tiempo que indicó que la suspensión de vuelo iraníes supone "un revés" para la economía iraquí.

El parlamentario advirtió que esta prohibición a los vuelos iraníes provocará una disminución de los ingresos turísticos y comerciales, mientras que alertó de que Irán podría tomar represalias, como dejar de suministrar gas natural a Irak, algo que provocaría "el colapso de la red eléctrica".

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"Irak perdería un tercio de su producción energética, ya que un cierre total resultaría directamente en una pérdida de entre el 30 % y el 40 % de la capacidad operativa de la red eléctrica nacional", indicó en la nota, en la que afirmó que el Parlamento iraquí está preparado para una sesión extraordinaria para abordar la situación.

Esta reacción se produce después de que la oficina del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, afirmara hoy que "mantiene un diálogo abierto con Estados Unidos para obtener exenciones para ciertos aeropuertos iraquíes", después de que los vuelos iraníes hayan sido suspendidos en varias instalaciones aeroportuarias del país, incluida la de Bagdad.

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Estas exenciones permitirían "la reanudación de vuelos por razones humanitarias relacionadas con tratamiento médico, educación, peregrinaciones religiosas y los intereses de la población civil", de acuerdo con la nota, que recordó que Bagdad está haciendo esfuerzos para reducir las tensiones en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC la semana pasada que "todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo" y "si aterrizan, no se les puede suministrar combustible, no se les puede prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar".

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Esto provocó la suspensión de vuelos iraníes en importantes aeropuertos de Irak, cuyo Gobierno responsabilizó a las compañías de servicios y asistencia en tierra de no operar "por temor a las sanciones" de Washington.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación Paria Económico que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán para tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE

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