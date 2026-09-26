Pakistán, Turquía y A. Saudí acuerdan reforzar coordinación militar de su pacto de defensa

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Islamabad, 26 sep (EFE).- Pakistán, Turquía y Arabia Saudí acordaron reforzar el intercambio de inteligencia, la coordinación militar y la integración de capacidades para avanzar en la aplicación de su pacto de defensa colectiva, según informó este sábado el Ejército paquistaní.

Los jefes de Defensa y de Estado Mayor de los tres países se reunieron el viernes en Riad en el marco del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado en agosto, y analizaron la situación de seguridad y las amenazas contra Arabia Saudí.

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Los responsables militares abordaron fórmulas para profundizar la cooperación entre sus Fuerzas Armadas y "mejorar el intercambio de inteligencia, la coordinación militar y la integración de capacidades", con el objetivo de reforzar la disuasión y la defensa colectiva, indicó el comunicado.

Los tres países expresaron además su intención de traducir "inmediatamente" los compromisos del acuerdo en una "cooperación militar efectiva".

La reunión se produce en medio de una escalada de los ataques hutíes contra Arabia Saudí y después de que los ministros de Exteriores de los tres países acordaran el viernes avanzar en la estructura institucional necesaria para aplicar el pacto, incluida la creación de una secretaría general.

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Los jefes militares condenaron los ataques contra la ciudad santa de La Meca y contra infraestructuras civiles y económicas saudíes y reafirmaron su compromiso con la defensa de la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del reino.

El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado el pasado agosto, establece que un ataque armado contra uno de los tres países será considerado un ataque contra todos, aunque las partes no han detallado públicamente qué respuesta militar concreta implica esa cláusula.

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Hasta ahora, Pakistán había asegurado que no se había discutido una respuesta militar específica dentro del pacto ante los ataques hutíes, mientras que Turquía expresó este mes su disposición a ayudar a cubrir las necesidades militares saudíes en el marco del acuerdo. EFE