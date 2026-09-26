Movistar (Telefónica) supera los 229 millones de llamadas fraudulentas bloqueadas en España

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Movistar consolida su compromiso con la seguridad digital tras haber bloqueado más de 229 millones de llamadas fraudulentas desde marzo de 2025 mediante la implantación de mecanismos en su red y la habilitación de funcionalidades comerciales para proteger a sus clientes del fraude y del 'spam'.

La marca comercial de Telefónica neutraliza una media de 480.000 llamadas fraudulentas al día gracias al bloqueo automático habilitado en su red, una medida que permite identificar e interceptar prácticas delictivas como la suplantación de identidad ('spoofing') o el uso de numeraciones manipuladas antes de que lleguen a los usuarios finales.

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Esta capacidad de protección se complementa con la funcionalidad 'Llamadas Spam', un servicio gratuito de Movistar que muestra una advertencia en la pantalla del teléfono cuando una comunicación entrante es catalogada como tal.

De este modo, los clientes disponen de mayor información para decidir si atienden la llamada o si activan el bloqueo automático para evitar que el dispositivo llegue a sonar.

Desde la operadora destacan que esta herramienta ofrece una defensa personalizada frente a comunicaciones que, aunque no constituyen una actividad delictiva como el fraude, resultan invasivas y molestas.

MOVISTAR, UNA RED MÁS SEGURA

Asimismo, estas soluciones avanzadas se enmarcan en 'Es por Tere', la nueva campaña de la plataforma 'Movistar es por todos', activa desde este mes de septiembre en televisión, cine, exterior, prensa y medios digitales.

Con estas iniciativas, la compañía busca hacer de la seguridad un valor tangible basado en la confianza y la protección, avanzando en su propósito de consolidarse como la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales sobre la red más innovadora.

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