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MAYPHARM presenta HYALMASS AQUATOX, una solución multiactiva de última generación para el cuidado de la piel destinada al mercado estético mundial

PR Newswire

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SEÚL, Corea del Sur, 26 de septiembre de 2026

SEÚL, Corea del Sur, 26 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- MAYPHARM, una empresa global dedicada a la estética y los cosmecéuticos, ha anunciado el próximo lanzamiento de HYALMASS AQUATOX, con el que presenta una nueva fórmula multiactiva diseñada para responder a las demandas en rápida evolución del mercado estético mundial.

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En lugar de basarse en un único ingrediente de moda, HYALMASS AQUATOX reúne cinco principios activos de gran interés —PDRN, exosomas, péptido botulínico, GHK-Cu y ácido succínico— en una única fórmula estética avanzada.

Cinco potentes ingredientes activos. Una fórmula avanzada.

Péptido botulínico — diseñado para contribuir a un aspecto de la piel más suave y refinadoGHK-Cu — un péptido de cobre ampliamente estudiado por sus aplicaciones relacionadas con el acondicionamiento y la regeneración de la pielÁcido succínico — reconocido por su papel en la revitalización de la piel y su actividad antioxidantePDRN — asociado a la regeneración y recuperación de la pielExosomas — cada vez más reconocidos por su papel en los tratamientos avanzados de rejuvenecimiento cutáneo

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Mediante la combinación de estos ingredientes tan codiciados, HYALMASS AQUATOX pretende dar respuesta a la creciente demanda mundial de soluciones estéticas multifuncionales basadas en ingredientes.

Un nuevo capítulo para la cartera de HYALMASS

Este lanzamiento se produce tras el creciente interés internacional por HYALMASS AQUA EXOSOME, lo que refuerza la presencia cada vez mayor de MAYPHARM en el mercado mundial de la estética.

A medida que sigue creciendo la demanda de productos avanzados para el rejuvenecimiento de la piel, el mercado también ha visto cómo aumenta el número de productos que adoptan conceptos similares en cuanto a ingredientes, identidad visual y posicionamiento. Por ello, MAYPHARM destaca la importancia de la autenticidad de los productos y de la distribución autorizada a la hora de adquirir productos HYALMASS.

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Se recomienda a los distribuidores, a los profesionales de la estética y a los clientes que comprueben el fabricante original, el canal de distribución autorizado, el embalaje y la información oficial del producto antes de adquirir o utilizar los productos HYALMASS.

Innovación que evoluciona al ritmo del mercado

Con HYALMASS AQUATOX, MAYPHARM sigue ampliando su gama de productos en torno a las tendencias estéticas emergentes, al tiempo que combina múltiples principios activos de gran interés en un único concepto de producto.

Cinco ingredientes activos. Una fórmula. Una nueva perspectiva para el cuidado avanzado de la piel.

HYALMASS AQUATOX — Próximamente.

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FUENTE Maypharm