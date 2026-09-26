El hallazgo de un nuevo cadáver eleva a diez las mujeres asesinadas cerca de Johannesburgo

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Nairobi, 26 sep (EFE).- El cadáver de otra mujer fue encontrado este sábado en Ekurhuleni, elevando a diez los cuerpos de mujeres hallados en los dos últimos meses en ese municipio situado al este de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, confirmó la Policía sudafricana.

"Por el momento, solo podemos confirmar el hallazgo del cuerpo", dijo en un breve comunicado el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés), al detallar que fue encontrado en la zona de Vusimusi, situada en la localidad de Tembisa South.

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No se conocen todavía la identidad de la mujer ni las circunstancias en las que murió, si bien la cadena SABC reportó que el cuerpo fue hallado medio desnudo, como ocurrió con algunas de las víctimas anteriores.

Esta mujer se añade a las nueve encontradas en los últimos dos meses en Ekurhuleni, en la provincia de Gauteng, unos asesinatos que están siendo investigados por las fuerzas de seguridad y que llevaron a la detención la pasada semana de un hombre y dos mujeres, en relación con la novena víctima, según informó este lunes el SAPS.

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Pese a la alarma social, el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, afirmó el día 20 que las investigaciones "no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados" y "hay algunos indicios de diferentes ‘modus operandi’ y diferentes motivos".

La pasada semana, la Policía reveló que un sospechoso fue detenido en relación con "uno de los asesinatos cometidos en julio", mientras, tras el primer asesinato registrado el pasado 15 de julio, las fuerzas del orden arrestaron a la pareja de la víctima.

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Asimismo, el SAPS anunció entonces que buscaba a otra persona relacionada con el caso y ofreció una recompensa de 400.000 rands (unos 21.300 euros) a cambio de "cualquier información" que haga avanzar las investigaciones.

La Policía no ha confirmado si esa persona detenida y la que está en búsqueda guardan relación con más de uno de los asesinatos.

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y Dawn Park.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, calificó este jueves la violencia machista y los feminicidios como una "vergüenza nacional" durante su discurso por el Día del Patrimonio Nacional, en un acto marcado por la conmoción social ante los asesinatos.

Aunque todavía no se conocen los motivos de los asesinatos, Sudáfrica tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia de género, según ONU Mujeres, y las autoridades del país la declararon oficialmente como un "desastre nacional" el año pasado.

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Además, la violencia es en general un problema recurrente en el Sudáfrica, país golpeado por problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. EFE