El Real Madrid arranca la ACB ante el Unicaja en el debut en casa de Pedro Martínez

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Madrid, 26 sep (EFE).- El Real Madrid estrena la temporada en la Liga Endesa con una primera jornada en la que regresa al Movistar Arena para jugar ante el Unicaja este domingo (19.00), en el que será el estreno de Pedro Martínez y su característico estilo de juego ante su nueva afición.

Acabada la pretemporada, los blancos iniciaron la campaña alzando su primer título en juego, la Supercopa de la Euroliga, en la que derrotaron al Olympiacos de georgios Bartzokas por 89-93.

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Sin embargo, en el estreno en la Euroliga el jueves, el conjunto merengue cayó por la mínima (78-77) ante el Dubai Basketball, en la que fue su primera derrota de la campaña.

Tras cerrar la segunda etapa de Sergio Scariolo al frente del club, que terminó sin títulos, el Real Madrid se ha cambiado desde los cimientos. La vuelta de Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, el 'ascenso' de Rudy Fernández y la contratación de Martínez, también estuvo acompañada por hasta siete jugadores nuevos: Max Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Olivier Sarr, Damian Jones y Nick Smith Jr.

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Este último, aterrizado hace un par de semanas, aún no sido inscrito en la Liga Endesa, por lo que no formará parte de la lista de 12 convocados.

Otros como Max Shulga, Sergio Llull o Chuma Okeke, descartados en el último partido europeo, podrían volver a vestirse de corto.

Entre las novedades, el argentino Gabriel Deck ya computa como jugador europeo al disponer finalmente de pasaporte español, por lo que ya no ocupará plaza de extracomunitario desde esta temporada.

Pese a ello, Martínez deberá elegir entre los mencionados Okeke, Jones y Smith Jr. para ocupar las dos únicas plazas para jugadores foráneos en competiciones nacionales.

Con la única baja por lesión de Usman Garuba, afectado por una rotura en el talón de Aquiles el pasado mayo, y la de Smith Jr. por temas administrativos, el entrenador catalán dispondrá del resto de sus jugadores para conformar la convocatoria.

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El Madrid ya se enfrentó en pretemporada al Unicaja en Málaga, durante el Torneo Costa del Sol, donde consiguió una contundente victoria ante los de Txus Vidorreta, quien también debuta esta temporada en el banquillo cajista (74-113). EFE