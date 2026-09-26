Al menos tres civiles mueren en ataque ucraniano con drones en el sur de Rusia

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Moscú, 26 sep (EFE).- Al menos tres civiles murieron este sábado durante un ataque ucraniano con drones contra la región sureña de Krasnodar, en Rusia, según las autoridades locales.

Además, otras dos personas resultaron heridas debido al impacto de fragmentos de aparatos no tripulados enemigos, todos en el distrito Séverski, precisó el comunicado oficial.

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Debido al ataque, en el que fueron dañados los cables de alta tensión a lo largo de la vía del tren, unas 26.000 personas se quedaron sin electricidad.

A su vez, los servicios de emergencia han logrado sofocar los incendios que se declarararon en dos empresas de la región también golpeadas por los drones ucranianos.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron este sábado 645 drones en unas trece regiones de la parte europea de Rusia y la anexionada península de Crimea, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según las autoridades, en la vecina región de Rostov una treintena de drones atacaron durante la noche dicha región, donde golpearon varias instalaciones industriales, además de ocasionar daños en edificios de viviendas, una escuela y una casa de cultura.

Como consecuencia, cinco personas resultaron heridas en una operación que podría tener como objetivo una planta de producción mecánico-óptica en el distrito de Azov que suministra equipos para el ejército ruso, según medios.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que los ataques perpetrados por Ucrania contra territorio ruso durante las últimas elecciones legislativas -del 18 al 20 de septiembre- alejan la posibilidad de una reanudación de las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos.

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Los emisarios de la Casa Blanca habían expresado su deseo de celebrar en octubre una nueva ronda de negocaciones tripartitas, un proceso estancado desde febrero pasado. EFE