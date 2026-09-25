Takaichi destaca los "fuertes lazos" entre Japón y EE.UU. tras la cumbre Trump-Xi

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Tokio, 25 sep (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó este viernes los "fuertes lazos" entre Japón y Estados Unidos, después del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el que el primero de ellos aludió a los vínculos entre Washington y Pekín durante la Segunda Guerra Mundial.

Japón y EE.UU. son ahora "aliados unidos por fuertes lazos", aseguró la mandataria a la prensa desde su residencia oficial, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

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"Aunque Japón y Estados Unidos libraron una guerra en el pasado, posteriormente logramos una auténtica reconciliación y profundizamos nuestra relación", dijo Takaichi.

En la lectura oficial china del encuentro, que tuvo lugar este jueves, el Ministerio de Exteriores de China señaló que Xi expresó su deseo de que EE.UU. adopte una "posición correcta" contra la "independencia de Taiwán" y gestione la cuestión con prudencia.

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Tokio mantiene una extensa disputa diplomática con Pekín a cuenta del territorio autogobernado, después de que Takaichi dijera el año pasado en una sesión parlamentaria que Japón podría activar a su Ejército en el caso de un ataque chino contra la isla.

Más allá de su reacción al encuentro entre Trump y Xi, Takaichi aseguró también que los responsables de Exteriores de Japón y Estados Unidos mantendrán un estrecho contacto sobre la Corte Penal Internacional (CPI), cuya presidenta, Tomoko Akane, ha sido sancionada por Washington.

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Además, la mandataria explicó que Trump mostró preocupación, durante un reciente encuentro con motivo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, por la persistente debilidad del yen, asegurando que afecta al comercio estadounidense.

Japón y EE.UU. llevaron a cabo el pasado julio una intervención conjunta en el mercado de divisas para frenar la depreciación de la moneda japonesa, que se encontraba en mínimos de casi 40 años, y dejaron claro que no dudarían en llevar a cabo nuevas intervenciones en el futuro. EFE

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