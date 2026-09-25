Sindicato de pilotos de easyJet France levanta el preaviso de huelga del 1 y 2 de octubre

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París, 25 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Pilotos de Línea (SNPL) levantó este viernes el preaviso de huelga previsto para los días 1 y 2 de octubre en easyJet France, después de que las negociaciones con la dirección de la aerolínea desembocaran en una propuesta de acuerdo.

En un comunicado, el sindicato dijo que el acuerdo, que aún debe ser sometido a la aprobación de todos los pilotos de easyJet France afiliados al SNPL, incluye medidas sobre la estabilidad de los horarios de trabajo, una cuestión que el sindicato considera clave para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y familiar de los pilotos.

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Las negociaciones se reanudaron después de varios preavisos y aplazamientos de huelga y de una movilización de los pilotos.

El sindicato afirmó que esta decisión permite poner fin al riesgo inmediato de una huelga, mientras continúa el proceso de ratificación del acuerdo. EFE